Diligent e Persefoni formano una partnership strategica per coadiuvare i clienti nella gestione sicura della reportistica sulla sostenibilità

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, leader AI nelle soluzioni SaaS mirate a governance, rischio e conformità, e Persefoni AI, Inc., importante piattaforma SaaS e AI per la gestione della sostenibilità destinata ad aziende e istituzioni finanziarie, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica mirata a promuovere la sostenibilità, garantendo ai clienti la disponibilità dei migliori strumenti e del miglior supporto per centrare i rispettivi obiettivi strategici e orientarsi con sicurezza nel complesso panorama sulla sostenibilità.

Come parte dell'accordo, Diligent effettuerà la transizione dei suoi clienti attivi nel settore della contabilità del carbonio verso la piattaforma leader di mercato di Persefoni e acquisirà una quota azionaria in Persefoni, consolidando un impegno a lungo termine per l'innovazione nell'ESG.

