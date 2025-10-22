-

British Arab Commercial Bank si allea con Volante Technologies per modernizzare l'infrastruttura dei pagamenti con PaaS

La piattaforma cloud-native di Volante unificherà le operazioni di pagamento di BACB su SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS e altre piattaforme

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato una nuova collaborazione con British Arab Commercial Bank (BACB), per modernizzare l'infrastruttura dell'elaborazione dei pagamenti della banca e sostituire i sistemi esistenti con una piattaforma cloud-native.

BACB utilizzerà la soluzione PaaS di Volante per automatizzare e semplificare tutti i suoi volumi di pagamento su piattaforme diverse, tra cui SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS e trasferimenti interni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Per conto di Volante Technologies:

EMEA
Assyria Graves
Hard Numbers
Tel: +44 7507 870214
VolanteTech@hardnumbers.co.uk

Americhe
Julian Byrne
anthonyBarnum
Pubbliche relazioni
Tel: +1 (512) 665-9258
pr@volantetech.com

