British Arab Commercial Bank si allea con Volante Technologies per modernizzare l'infrastruttura dei pagamenti con PaaS
La piattaforma cloud-native di Volante unificherà le operazioni di pagamento di BACB su SWIFT, CHAPS, Faster Payments, BACS e altre piattaforme
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Volante Technologies, il leader globale nei Pagamenti come servizio (PaaS), oggi ha annunciato una nuova collaborazione con British Arab Commercial Bank (BACB), per modernizzare l'infrastruttura dell'elaborazione dei pagamenti della banca e sostituire i sistemi esistenti con una piattaforma cloud-native.
BACB utilizzerà la soluzione PaaS di Volante per automatizzare e semplificare tutti i suoi volumi di pagamento su piattaforme diverse, tra cui SWIFT MT/ISO 20022, CHAPS, Faster Payments, BACS e trasferimenti interni.
