Bureau Veritas accélère sa stratégie LEAP | 28 avec la signature de deux accords pour des acquisitions dans les secteurs Bâtiment & Infrastructures et Energies Renouvelables

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification (TIC), annonce avoir signé des accords en vue d'acquérir deux sociétés en Europe, renforçant ainsi sa position de leader et étendant sa présence sur des marchés à fort potentiel : Sólida dans le secteur des énergies renouvelables et London Building Control sur le marché du Bâtiment et des Infrastructures. Ces accords soulignent l’engagement de croissance de Bureau Veritas portée par sa stratégie LEAP | 28, en renforçant ses capacités, sa portée et son expertise technique sur les marchés clés.

Sólida est l'un des principaux fournisseurs de services d'ingénierie, de conseil technique et de gestion de projets pour les projets d'énergie renouvelable et les infrastructures électriques. Elle est le partenaire technique de confiance des principaux développeurs, services publics, entrepreneurs EPC, fonds d'investissement et institutions financières. La société a fait ses preuves dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne et du stockage, avec près de 2 500 projets totalisant plus de 220 GW de capacité renouvelable dans plus de 50 pays. Ce projet d’acquisition renforcerait l'engagement de Bureau Veritas dans le développement des objets verts, grâce à la création d'une plateforme CAPEX de bout en bout, destinée à répondre aux besoins évolutifs et croissants des clients dans le cadre de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Fondée en 2007 et basée à Madrid, Sólida emploie environ 225 professionnels et a généré un chiffre d'affaires d'environ 18 millions d'euros en 2024.

London Building Control (LBC) est l'un des principaux organismes agréés de contrôle des bâtiments au Royaume-Uni, spécialisé dans les services de contrôle des bâtiments pour les projets résidentiels et commerciaux. La société est largement reconnue par les architectes, les promoteurs et les autorités publiques à travers le Royaume-Uni. Elle dispose de 5 bureaux dans tout le pays et réalise chaque année plus de 14 000 projets. LBC aide ses clients à naviguer dans les exigences complexes du contrôle des bâtiments pour les constructions et les rénovations résidentielles haut de gamme. Cette acquisition positionne Bureau Veritas comme un acteur clé sur le marché britannique du contrôle des bâtiments en pleine transformation, grâce à l'ajout d'un vaste réseau d'inspecteurs agréés. Fondée en 2006 et basée à Londres, la société compte environ 110 employés et a généré un chiffre d'affaires d'environ 14 millions d'euros en 2024.

Hinda Gharbi, PDG de Bureau Veritas, commente : « Les acquisitions envisagées illustrent notre stratégie LEAP | 28 en action, renforçant notre leadership et établissant de Nouveaux Bastions de croissance qui positionnent Bureau Veritas à l'avant-garde de la transition énergétique et du développement des bâtiments et des infrastructures en Europe. J’ai hâte de conclure ces deux transactions dans les prochaines semaines. »

