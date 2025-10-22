-

Smartstream y ActiveViam colaboran para satisfacer las necesidades de optimización de garantías

Datos clave

  • Smartstream y ActiveViam se han asociado para ofrecer una solución integrada que combina Smart Collateral de Smartstream con la plataforma Atoti Collateral Optimisation de ActiveViam.
  • La colaboración permite a las instituciones financieras optimizar la asignación de garantías, reducir la dependencia de costosos colchones de liquidez y obtener un beneficio inmediato de la inversión.
  • Esta solución modular y de alto rendimiento cumple con la normativa (UMR, EMIR, Basilea III) y permite a los clientes hacer un uso más inteligente de su reserva de garantías.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, el proveedor de soluciones de datos de confianza para las principales instituciones financieras y empresas internacionales, anuncia hoy su asociación con ActiveViam, proveedor internacional de soluciones avanzadas de análisis de datos y toma de decisiones para servicios financieros. Juntas, las dos empresas proporcionarán un retorno de la inversión inmediato para optimizar la gestión de garantías para clientes de tesorería y mercados de capitales.

Shamira Alidina
Dina Communications
Correo electrónico: shamira@dinacomms.com

Smartstream

