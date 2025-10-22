Aeroporti di Roma transforma la experiencia de los pasajeros con un asistente virtual con tecnología de IA desarrollado por Amazon Web Services y Storm Reply

ROMA--(BUSINESS WIRE)--Aeroporti di Roma (ADR) anuncia el lanzamiento de un asistente virtual, un avanzado asistente digital con tecnología de IA diseñado para mejorar la experiencia de viaje de los millones de pasajeros que pasan cada año por el aeropuerto Roma-Fiumicino, recientemente reconocido por ACI Europe como Best Airport in Europe por séptima vez.

Desarrollada en colaboración con Amazon Web Services (AWS) y Storm Reply, esta solución de vanguardia responde a las necesidades más urgentes de los viajeros al ofrecer información y asistencia en tiempo real.

El asistente virtual ofrece a los pasajeros un acceso rápido y sencillo a información esencial sobre el viaje al acompañarles durante toda su experiencia en el aeropuerto. Disponible a través del chatbot de WhatsApp de ADR y la página web oficial www.adr.it, la nueva herramienta digital, que incluye a ADRYX, la mascota oficial de Aeroporti di Roma, mantiene a los viajeros informados en cada etapa de su viaje al proporcionarles actualizaciones en tiempo real sobre los vuelos, orientación sobre los servicios del aeropuerto y recomendaciones personalizadas para que disfruten de una experiencia agradable y sin complicaciones dentro de las terminales.

«Desde el primer "Buongiorno" hasta el último "Arrivederci", nos comprometemos a ofrecer una experiencia de viaje sin complicaciones que combine la hospitalidad italiana con la innovación tecnológica», afirmó Emanuele Calà, vicepresidente sénior de Transformación y tecnología de Aeroporti di Roma. «El asistente virtual supone un avance significativo en nuestro proceso de transformación digital, ya que nos permite ofrecer asistencia personalizada a los aproximadamente 50 millones de viajeros que pasan por nuestros aeropuertos cada año y garantizar que sus primeros y últimos momentos en contacto con la ciudad sean cómodos y sin complicaciones».

La solución se desarrolló con la colaboración del AWS Generative AI Innovation Center y Storm Reply, AWS Premier Consulting Partner, que ayudó a ADR a aprovechar el poder de la IA generativa para crear un asistente virtual intuitivo y con capacidad de respuesta, capaz de comprender y responder a consultas complejas de los pasajeros en varios idiomas. Con tecnología de Amazon Bedrock, el servicio totalmente gestionado de AWS para modelos básicos, y una arquitectura de varios agentes, el asistente virtual de ADR ofrece respuestas seguras y de gran calidad con tecnología de IA, al tiempo que mantiene los estrictos estándares de privacidad de datos esenciales para las operaciones del aeropuerto.

«El asistente con tecnología de IA es un ejemplo claro de cómo la inteligencia artificial puede integrarse perfectamente en las experiencias cotidianas de los usuarios y ofrecer a los viajeros una ayuda adaptada al contexto, eficaz y transparente», afirma Filippo Rizzante, director tecnológico de Reply. «Al combinar la coordinación de múltiples agentes con los servicios de IA generativa de AWS, hemos conseguido que el asistente gestione de forma segura y eficiente consultas complejas en tiempo real en múltiples idiomas y contextos. Gracias al carácter innovador de ADR, el asistente con tecnología de IA mejora ahora tanto la eficiencia operativa como la experiencia de los pasajeros de un aeropuerto tan transitado como el de Fiumicino».

«El sector turístico está experimentando una revolución gracias a la IA y las tecnologías en la nube», afirma Julien Groues, vicepresidente de AWS Francia y Europa Meridional. «El asistente virtual de Aeroporti di Roma demuestra cómo la IA generativa puede transformar significativamente la experiencia de los pasajeros. Al combinar el amplio conocimiento de ADR sobre las necesidades de los viajeros con las avanzadas capacidades de IA de AWS y la experiencia en implementación de Storm Reply, hemos creado una solución que hace que moverse por uno de los sistemas aeroportuarios más transitados de Europa sea más sencillo y agradable».

Las principales características del asistente virtual, que interactúa de forma natural con los pasajeros de ADR a través de mensajes de texto o de voz, incluyen:

Disponibilidad de estacionamiento: los viajeros pueden consultar dónde estacionar su automóvil en el aeropuerto.

los viajeros pueden consultar dónde estacionar su automóvil en el aeropuerto. Servicios de transporte: información sobre autobuses, taxis y trenes hacia y desde el aeropuerto.

información sobre autobuses, taxis y trenes hacia y desde el aeropuerto. Terminal services recommendations: restaurants, shops, shopping centers, and more.

restaurants, shops, shopping centers, and more. Seguimiento del equipaje: información precisa sobre los puntos de recogida de equipaje y el estado del equipaje.

información precisa sobre los puntos de recogida de equipaje y el estado del equipaje. Asistencia para la conexión: asistencia personalizada para pasajeros con vuelos de conexión.

asistencia personalizada para pasajeros con vuelos de conexión. Asistencia multilingüe: comunicación en varios idiomas para prestar servicio a los diversos viajeros internacionales de Roma.

El asistente virtual ya está disponible para todos los pasajeros que viajen en todos los vuelos con origen o destino al aeropuerto de Roma Fiumicino, y se prevé la incorporación de funciones adicionales en los próximos meses.

Para obtener más información, visite https://www.adr.it/fiumicino.

Acerca de Aeroporti di Roma

Aeroporti di Roma forma parte del Grupo Mundys y gestiona y amplía los aeropuertos de Roma Fiumicino y Ciampino, además de otras actividades relacionadas y complementarias vinculadas a la gestión aeroportuaria. El aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino es uno de los dos únicos aeropuertos de Europa, y de los doce de todo el mundo, que cuenta con la calificación de 5 estrellas de Skytrax por sus excelentes estándares de calidad del servicio, y se le ha reconocido como el mejor aeropuerto del mundo en materia de seguridad aeroportuaria. Cuenta con dos terminales de pasajeros y presta servicio tanto a pasajeros ejecutivos como a turistas en rutas nacionales, internacionales e intercontinentales. El aeropuerto G.B. Pastine de Ciampino lo utilizan principalmente las aerolíneas de bajo coste, los servicios de mensajería urgente y la aviación general. A lo largo de los años, ADR ha trabajado sin descanso para diseñar el aeropuerto del futuro: una infraestructura sostenible e innovadora que combina la eficiencia operativa con la atención al cliente, junto con la promoción del patrimonio cultural y artístico de Italia en todas sus formas. Gracias a esta filosofía, el aeropuerto de Fiumicino ha obtenido el reconocimiento de ACI World como Europe’s Best Airport for Service Qualityen la categoría «más de 40 millones de pasajeros» durante ocho años consecutivos. En 2025, el aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino también fue declarado por ACI Europe el Best European Airport por séptima vez en los últimos ocho años.

Storm Reply

Storm Reply se especializa en el diseño y la implementación de soluciones y servicios innovadores basados en la nube. Gracias a su consolidada experiencia en la creación y gestión de soluciones en la nube de infraestructura como servicio (IaaS), software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), Storm Reply ayuda a importantes empresas de Europa y de todo el mundo a implementar sistemas y aplicaciones basados en la nube. Storm Reply es AWS Premier Consulting Partner.www.storm.reply.com

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services es la nube más completa y extendida del mundo. AWS ha ampliado continuamente sus servicios para ser compatible con prácticamente cualquier carga de trabajo y ahora cuenta con más de 240 servicios completos para computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), dispositivos móviles, seguridad, híbridos, medios de comunicación y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 120 zonas de disponibilidad en 38 regiones geográficas, con proyectos previstos para 10 zonas de disponibilidad más y tres regiones de AWS adicionales en Chile, el Reino de Arabia Saudí y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes, entre los que se incluyen las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para mejorar su infraestructura, ser más ágiles y reducir costes. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.