Cyclic Materials en VACUUMSCHMELZE breiden samenwerking uit voor recycling van afval van de productie van zeldzame aardmagneten in de VS

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cyclic Materials, het geavanceerde recyclingbedrijf dat een circulaire toeleveringsketen creëert voor zeldzame aardmetalen (REE's) en andere kritieke materialen, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn samenwerking met VACUUMSCHMELZE (VAC), een toonaangevende ontwikkelaar van magnetische materialen en oplossingen.

De bedrijven hebben een exclusieve overeenkomst voor 10 jaar getekend voor de recycling van 100 procent van de bijproducten van de magneetproductie (d.w.z. slijpsel) die zullen worden geproduceerd in de indrukwekkende nieuwe productiefaciliteit van VAC in Sumter, South Carolina, die naar verwachting eind 2025 operationeel zal zijn. Deze uitgebreide samenwerking bouwt voort op de overeenkomst uit 2024 tussen beide bedrijven, die efficiënte recycling van kritieke materialen in hoogwaardige permanente magneten garandeert.

Cyclic Materials

Contacts

Contactpersonen voor de media
Voor VAC:
Dominik Kresslein
+49 6181 38-0
pr@vacuumschmelze.com

Voor Cyclic Materials:
Jacquie Kane
+1 978-764-7840
cyclicmaterials@antennagroup.com

