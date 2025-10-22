Diligent et Persefoni forment un partenariat stratégique pour aider les clients à gérer en toute confiance les rapports de durabilité

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, le leader de l'IA dans les solutions SaaS de gouvernance, de risque et de conformité, et Persefoni AI, Inc., l'une des principales plateformes SaaS et IA de gestion de la durabilité pour les entreprises et les institutions financières, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique d'optimisation de la durabilité en veillant à ce que les clients disposent des meilleurs outils et du meilleur soutien pour atteindre leurs objectifs stratégiques et avancer en toute confiance dans un paysage de durabilité de plus en plus complexe.

Dans le cadre de l’accord, Diligent transférera ses clients de la comptabilité carbone sur la plateforme de Persefoni et prendra une participation au capital de Persefoni, renforçant ainsi un engagement à long terme en faveur de l’innovation ESG. Ce partenariat permet aux clients de Diligent de bénéficier des meilleures capacités de gestion de l'empreinte carbone, y compris des solutions avancées de durabilité de la chaîne d'approvisionnement de champs 3 et une disponibilité à la divulgation basée sur l'IA.

« Diligent s’engage à fournir à ses clients les meilleures solutions disponibles pour répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en se préparant aux demandes de demain », déclare Amanda Carty, directrice générale de la conformité chez Diligent. « La technologie de pointe de Persefoni, sa feuille de route convaincante et ses NPS de premier plan parmi les fournisseurs de solutions de durabilité en font le partenaire idéal pour nous. Nous sommes ravis d’investir dans leur croissance et d’élargir les possibilités pour nos clients de la comptabilité carbone, renforçant ainsi notre engagement à long terme sur le marché ESG. »

Ce partenariat intervient à un moment décisif pour les entreprises du monde entier. La directive de l’UE sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) devrait obliger des milliers d’entreprises à déclarer leurs émissions de carbone, y compris les champs 1 et 2 et, à terme, le champ 3. Dans le même temps, les pays du monde entier adoptent le cadre de l'International Sustainability Standards Board (ISSB), créant un élan mondial pour des rapports cohérents et transparents. Ces développements rendent les solutions robustes de comptabilité carbone plus critiques que jamais.

Kentaro Kawamori, CEO et cofondateur de Persefoni, déclare : « Diligent est le leader mondial incontesté de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité, établissant la norme en matière d'engagement et d'innovation des clients. Le fait d’être sélectionné par le meilleur acteur du secteur est une puissante validation de la technologie et de la vision de Persefoni, et nous sommes honorés de nous associer à leur équipe exceptionnelle pour façonner ensemble l’avenir de la durabilité ».

Ensemble, Diligent et Persefoni établissent une nouvelle norme en matière de rapports sur le développement durable, aidant les entreprises à diriger en toute confiance dans un paysage en évolution rapide.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.