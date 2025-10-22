Andersen Consulting élargit ses capacités de transformation numérique grâce à MOYO

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de continuer à étendre ses capacités en matière de transformation commerciale et technologique en concluant un accord de collaboration avec MOYO, un cabinet de conseil numérique proposant des solutions intégrées dans les domaines de la stratégie, des données, de la technologie, de l’ingénierie et du développement des talents.

Fondé en 2007 par son directeur général Pierre le Roux, MOYO combine des services axés sur le conseil, la technologie et le capital humain pour aider une clientèle diversifiée allant des startups aux grandes entreprises et œuvrant dans les secteurs des services financiers, de l’exploitation minière et de la vente au détail, à mettre en œuvre des systèmes évolutifs, à optimiser leurs processus et à proposer des solutions sur mesure permettant de saisir les nouvelles opportunités dans l’économie du numérique.

« Chez MOYO, nous pensons que la transformation numérique ne peut réussir que si les solutions sont élaborées avec une profonde empathie et une compréhension claire des personnes qui sont à l’origine des activités », a déclaré Pierre le Roux. « Notre collaboration avec Andersen Consulting reflète l’engagement que nous partageons en faveur d’un changement significatif et durable. »

« Le mélange d’expertise technique et d’innovation pratique de MOYO en fait un complément idéal à notre plateforme de conseil », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Leur capacité à intégrer stratégie numérique, systèmes de données et exécution de projets d’ingénierie va renforcer notre capacité à fournir des résultats transparents et sans frontières. »

