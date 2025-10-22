-

Cyclic Materials y VACUUMSCHMELZE amplían su alianza para reciclar desechos de fabricación de imanes de tierras raras en los Estados Unidos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Cyclic Materials, la empresa de reciclaje avanzada que crea una cadena de suministro circular para elementos de tierras raras y otros materiales críticos, anunció hoy una ampliación de su alianza con VACUUMSCHMELZE (VAC), desarrollador líder de soluciones y materiales magnéticos.

Las empresas firmaron un acuerdo de exclusividad por diez años para reciclar el 100 por ciento de los subproductos de la producción de imanes (por ejemplo, virutas) que se fabricarán en la nueva y avanzada planta de VAC en Sumter (Carolina del Sur), cuyo inicio de operaciones está estipulado para finales de 2025. Esta alianza extiende el acuerdo de 2024 entre ambas empresas, que garantiza un reciclaje eficiente de materiales críticos utilizados en imanes permanentes de alto rendimiento.

Contactos de prensa
Para VAC:
Dominik Kresslein
+49 6181 38-0
pr@vacuumschmelze.com

Para Cyclic Materials:
Jacquie Kane
+1 978-764-7840
cyclicmaterials@antennagroup.com

Cyclic Materials

