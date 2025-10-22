-

Andersen Consulting se asocia con la consultora MOYO para ampliar sus capacidades de transformación digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continúa ampliando sus capacidades de transformación empresarial y tecnológica mediante un acuerdo de colaboración con MOYO, una consultora digital que ofrece soluciones integradas en materia de estrategia, datos, tecnología, ingeniería y desarrollo de talento.

Fundada en 2007 por el director general Pierre le Roux, MOYO combina servicios de consultoría, tecnología y capital humano para ayudar a una base de clientes diversa, desde startups hasta grandes empresas de los sectores de servicios financieros, minería y comercio minorista, a implementar sistemas escalables, optimizar procesos y ofrecer soluciones específicas que aprovechen las nuevas oportunidades de la economía digital.

“En MOYO, creemos que el éxito de la transformación digital depende de que las soluciones se creen con una profunda empatía y una clara comprensión de las personas que hay detrás del negocio”, señaló Pierre. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting refleja ese mismo compromiso con un cambio significativo y a largo plazo”.

“La combinación de experiencia técnica e innovación práctica de MOYO los convierte en un complemento ideal para nuestra plataforma de consultoría”, declaró Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “Su capacidad para integrar la estrategia digital, los sistemas de datos y la ejecución de ingeniería refuerza la forma en que ofrecemos resultados sin fronteras y sin fisuras”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto completo de servicios que van desde la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, hasta las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 44 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 600 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

