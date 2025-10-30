-

Irland begeistert mit sieben neuen Halloween-Erlebnissen

Auf der ganzen Insel Irland, der wahren Heimat von Halloween, gibt es jetzt mehr Feierlichkeiten als je zuvor

Experience Halloween Where It All Began | Ireland: The Home of Halloween

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Mit sieben brandneuen Halloween-Zentren und -Erlebnissen, die in diesem Monat auf der ganzen Insel ihre Premiere feiern, hat sich Irland zu DEM ultimativen Reiseziel entwickelt, um im Jahr 2025 Halloween zu feiern.

Halloween in Irland

Halloween entstand vor mehr als 2.000 Jahren in Irland, die Tradition geht zurück auf das alte keltische Samhain-Fest. In diesem Jahr wird Irland den uralten Brauch feiern, wie noch nie zuvor: Mit über 340 geplanten Veranstaltungen und Events auf der ganzen Insel entwickelt sich Halloween in Irland schnell zu einem Bucket-List-Reiseerlebnis.

Sieben neue Halloween-Zentren werden die bestehenden Groß-Veranstaltungen auf der gesamten Insel Irland bereichern, zu denen das Púca Festival in der Grafschaft Meath und Derry Halloween in Derry~Londonderry gehören, die im vergangenen Jahr insgesamt über 169.000 Besucher anzogen. Die sieben neuen Zentren laden Besucher dazu ein, Irlands schaurige Folklore und die feurigen Rituale durch immersive, lokal inspirierte Erlebnisse zu entdecken. Jedes Zentrum wird ein eigenes Veranstaltungsprogramm bieten – von Fackelumzügen und mythologischen Inszenierungen bis hin zu interaktiven Geistertouren, Erntefesten und immersiven Aufführungen. Zu den neuen Halloween-Zentren im Jahr 2025 gehören Locations in Fingal (nördlich von Dublin), Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford und Westmeath sowie Meath und Louth. Die Feierlichkeiten werden den ganzen Oktober über bis zum 2. November stattfinden.

Derry Halloween, das größte Halloween-Festival Europas, erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In diesem Jahr findet das Festival vom Dienstag, dem 28. bis Freitag, dem 31. Oktober statt und verspricht vier Tage lang schaurige Feierlichkeiten an über 50 Veranstaltungsorten in Nordirlands historischer, zweitgrößter Stadt. Auf dem Festival, das 2026 sein 40-jähriges Bestehen feiert, werden über 100 Veranstaltungen geboten, die man auf keinen Fall verpassen sollte. Der Erfolg von Derry Halloween spiegelt das weltweite Interesse an kulturell reichen, immersiven Reiseerlebnissen wider, und Halloween auf der Insel Irland wird dem absolut gerecht – mit Geschichten aus alten Zeiten, einer atemberaubenden Herbstlandschaft und der legendären irischen Gastfreundschaft.

Samhain: Der Ursprung von Halloween

Was wir heute als Halloween bezeichnen, begann einst als Samhain (gesprochen Sau-en), einem heiligen keltischen Fest, das den Übergang vom Licht zur Dunkelheit markierte. Die Menschen glaubten, dass der Schleier zwischen den Lebenden und den Toten am 31. Oktober am dünnsten sei – einer Zeit, in der die Geister unsere Welt betraten und Lagerfeuer entzündet wurden, um sie abzuwehren. Dieser alte Glaube prägt noch heute die Halloween-Traditionen Irlands. Und mit den neuen Halloween-Zentren können Besucher die Wurzeln des Festes in genau den Landschaften erkunden, in denen alles seinen Anfang nahm.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Ireland is the Home of Halloween | Ireland.com

