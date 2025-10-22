AM Best Revisa las Perspectivas a Negativas para Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas de estables a negativas y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional (NSR, por sus siglas en inglés) de México de “aa-.MX” (Superior) de Quálitas Compañía de Seguros S.A. de C.V. (Quálitas) (Ciudad de México, México).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de Quálitas reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La revisión de las perspectivas de estables a negativas refleja la presión sobre la fortaleza de balance de Quálitas como resultado de considerables pagos de dividendos que limitan el crecimiento orgánico del capital, y una tendencia ascendente en el apalancamiento de suscripción.

La capitalización ajustada por riesgos de Quálitas, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), se deterioró de adecuada a débil en 2024, ejerciendo presión sobre la evaluación de la fortaleza de balance de la compañía. A pesar de la excelente rentabilidad y una sostenida suficiencia de prima, el crecimiento orgánico del capital es limitado por los dividendos.

Quálitas ha establecido una fuerte capacidad de distribución en todo México a través de su red de agentes locales, instituciones financieras y oficinas de servicio. Esto le ha permitido mantener su posición de liderazgo en el segmento de seguros de automóviles en México, alcanzando una participación de 32.9% en un mercado altamente competitivo. Quálitas se diferencia del resto de sus competidores en el sector de seguros automotrices por su reconocimiento en el mercado y capacidad para realizar ajustes en precios y tarifas con éxito.

Si bien la base de capital de Quálitas ha crecido con el tiempo mediante los resultados netos positivos de la compañía, la capitalización ajustada por riesgos es susceptible a variaciones por pagos de dividendos significativos. AM Best continuará monitoreando los efectos en el balance de la compañía. Al mismo tiempo, el perfil de riesgo de la compañía, aunado al plazo corto de sus inversiones y un calce adecuado de tipo de cambio, proporciona a Quálitas la flexibilidad financiera para reaccionar en el mejor interés de su posición de capital.

La evaluación de fuerte del desempeño operativo de Quálitas está respaldada por su capacidad para mantener niveles de suficiencia de prima durante los últimos seis años. La gestión de siniestros y la presencia en el mercado de Quálitas, además de gastos administrativos y de suscripción controlados, proveen a la compañía con las herramientas necesarias para mantener un perfil rentable.

Podrían ocurrir acciones de calificación negativas si la capitalización ajustada por riesgos de Quálitas no mejora respecto a los niveles actuales, debido a salidas de capital, o a la continuidad de la tendencia ascendente en el apalancamiento de suscripción de la compañía. Se podrían tomar acciones de calificación positivas si la compañía logra revertir la actual tendencia negativa en su capitalización ajustada por riesgos, respaldada por resultados rentables sostenidos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.