Ierland onthult zeven nieuwe Halloween-ervaringen

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Met zeven gloednieuwe Halloween-hubs en ervaringen die deze maand verspreid over het hele eiland worden gelanceerd, is Ierland echt de ultieme bestemming geworden om Halloween in 2025 te vieren.

Het Halloween-seizoen van Ierland

Halloween, dat zijn wortels heeft in het oude Keltisch festival Samhain, ontstond meer dan 2.000 jaar geleden in Ierland. Dit jaar breidt het Ierse eiland deze viering uit zoals nooit voordien. Met nu meer dan 340 geplande eventementen verspreid over het hele eiland om dit feest te vieren, wordt Halloween in Ierland snel een reiservaring voor op het verlanglijstje.

Zeven nieuwe Halloween-hubs vervoegen de bestaande topevenementen over het hele Ierse eiland, waaronder het Púca Festival in County Meath en Derry Halloween in Derry-Londonderry, waar vorig jaar samen meer dan 169.000 bezoekers op af kwamen. De zeven nieuwe hubs nodigen bezoekers uit om de griezelige folklore en vurige rituelen van Ierland te komen verkennen via vermakelijke, lokaal geïnspireerde ervaringen. Elke hub heeft een eigen programma met evenementen in petto – van optochten met toortsen en mythologische opvoeringen tot interactieve geestentours, oogstfeesten en meeslepende optredens. De nieuwe Halloween-hubs voor 2025 omvatten locaties in Fingal (ten noorden van Dublin), Galway, Kerry, Kilkenny, Limerick, Longford en Westmeath, evenals in Meath en Louth, met festiviteiten die vanaf oktober tot 2 november plaatsvinden.

Derry Halloween blijft groeien als Europa’s grootste Halloween-festival. Het festival van dit jaar, dat van dinsdag 28 tot vrijdag 31 oktober plaatsvindt, biedt vier dagen huiveringwekkende vieringen verspreid over meer dan 50 locaties in de historische tweede grootste stad van Noord-Ierland. Er zullen meer dan 100 niet te missen evenementen plaatsvinden in de aanloop naar de 40e verjaardag in 2026. Het succes van Derry Halloween getuigt van een wereldwijde interesse voor cultureel rijke, meeslepende reiservaringen en dat is nu net wat Halloween op het Ierse eiland te bieden heeft – met oude verhalen, adembenemende herfstlandschappen en de legendarische Ierse gastvrijheid.

Samhain: waar Halloween begon

Wat we nu Halloween noemen, begon als Samhain, een heilig Keltisch festival dat de overgang van licht naar duisternis markeert. Men geloofde dat de sluier tussen de levenden en de doden op 31 oktober het dunst was – een moment waarop geesten overstaken en in onze wereld binnendrongen. Er werden dan ook kampvuren aangestoken om hen af te schrikken. Deze oude overtuigingen bepalen vandaag nog altijd de Halloween-tradities van Ierland. Met de nieuwe Halloween-hubs kunnen bezoekers nu de roots van het festival verkennen in de echte landschappen waar het allemaal is ontstaan.

Voor meer informatie, ga naar Ierland is de bakermat van Halloween | Ireland.com