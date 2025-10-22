XPRIZE et Avanci lancent un partenariat pour apporter aux innovateurs une expertise en matière de propriété intellectuelle et de licences

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--XPRIZE, le leader mondial dans la conception et l’organisation de concours incitatifs visant à résoudre les plus grands défis de l’humanité, et Avanci, le leader mondial indépendant des plateformes de licence de propriété intellectuelle à guichet unique, ont annoncé aujourd’hui un partenariat destiné à soutenir les innovateurs XPRIZE.

Depuis plus de trois décennies, les concours XPRIZE ont donné naissance à des solutions audacieuses dont l’impact s’est fait sentir bien au-delà du cadre du concours lui-même, transformant des secteurs d’activité, inspirant de nouvelles technologies et favorisant l’émergence d’un écosystème mondial extraordinaire d’innovateurs engagés dans la résolution de problèmes. Ce partenariat avec Avanci garantit aux équipes et aux anciens participants du programme XPRIZE l’accès à l’expertise et aux ressources nécessaires pour protéger, développer et amplifier leur impact dans le monde réel, grâce à l’expérience d’Avanci dans le domaine de la protection et de la concession de licences de propriété intellectuelle. Le soutien personnalisé d’Avanci aidera ces entrepreneurs à protéger leurs innovations révolutionnaires, à naviguer dans le paysage complexe des licences et à se positionner pour réussir.

« L’impact de notre travail s’étend bien au-delà de la clôture d’un concours XPRIZE. En effet, l’influence des équipes participantes continue de façonner les industries et d’améliorer la vie des gens bien longtemps après la remise des prix », a déclaré Anousheh Ansari, PDG de XPRIZE. « Nos innovateurs sont à l’origine de plus de 9 700 brevets – chiffre qui ne cesse d’augmenter – et leurs travaux contribuent à de véritables changements à travers le monde. Grâce à l’expertise d’Avanci, nous les aidons à protéger et à développer ces avancées afin d’avoir un impact durable dans tous les secteurs. »

Kasim Alfalahi, fondateur et PDG d’Avanci, a ajouté : « Nous sommes inspirés par la mission de XPRIZE qui consiste à relever les plus grands défis de l’humanité par le biais de l’innovation. Notre équipe apporte plusieurs décennies d’expérience en matière de propriété intellectuelle et d’octroi de licences, acquise auprès de nombreuses entreprises mondiales leaders dans une variété de secteurs. En nous impliquant dès le début du processus créatif, nous donnons aux innovateurs les moyens de protéger et de développer leurs solutions de manière à garantir un impact maximal. Nos organisations se complètent parfaitement. Ensemble, nous pouvons permettre aux innovateurs de concrétiser leur vision d’un monde meilleur. »

Avanci a conseillé plusieurs équipes de XPRIZE dans le cadre de six concours XPRIZE différents, y compris les participants au concours XPRIZE Rainforest dont les prix ont récemment été attribués. L’entreprise a notamment apporté son soutien à Map of Life Solutions (MOL), l’une des équipes de tête ayant démontré la technologie la plus innovante pour explorer la biodiversité de la Terre, et qui a reçu la somme de 2 millions de dollars.

Map of Life Solutions, qui souhaitait commercialiser sa plateforme de veille sur la biodiversité et élargir l’accès à ses outils évolutifs de mesure de la biodiversité, a fait appel à Avanci pour obtenir des réponses à des questions complexes sur la propriété intellectuelle et les licences d’utilisation de données concernant des ensembles de données mondiaux fondamentaux relatifs à la biodiversité. Avanci a aidé l’entreprise en lui fournissant des conseils juridiques et stratégiques pour mieux comprendre les droits d’utilisation des données et évaluer les options de protection de la propriété intellectuelle.

« Le soutien d’Avanci nous a permis de franchir l’une des étapes les plus critiques et de transformer une plateforme scientifique mondiale axée sur la biodiversité en une entreprise viable », a déclaré Chrissy Durkin, directrice commerciale de Map of Life Solutions. « Leur expertise nous a apporté la certitude que notre innovation fondée sur les données pouvait évoluer de manière responsable, en protégeant à la fois notre technologie et l’intégrité scientifique qui la sous-tend. »

Avanci a également apporté son appui à BIOSORRA, un concurrent du concours XPRIZE Carbon Removal, une entreprise spécialisée dans les solutions d’élimination du carbone à base de biochar, dans le cadre d’un projet de mise en place d’une stratégie de propriété intellectuelle solide visant à protéger les innovations scientifiques et technologiques de l’entreprise, tout en soutenant son évolutivité, ses objectifs commerciaux et l’impact positif de ses travaux.

« Nous avons tiré parti de l’expertise d’Avanci pour consolider le cadre de propriété intellectuelle de BIOSORRA, afin qu’il évolue en parallèle avec notre croissance, protège nos avancées technologiques et améliore la réputation de notre marque, tout en renforçant notre innovation axée sur la mission », a déclaré Inés Serra Baucells, cofondatrice et PDG de BIOSORRA.

La prochaine étape du partenariat entre Avanci et XPRIZE consistera à développer des outils de protection et de soutien de la propriété intellectuelle qui pourront être partagés au sein du réseau des membres (Alumni Network) de XPRIZE, composé de 650 équipes.

L’annonce de ce partenariat précède l’événement annuel Visioneering organisé par XPRIZE, qui se tiendra à Malibu, en Californie, du 23 au 25 octobre 2025. Des dirigeants du monde entier sont attendus pour explorer des concepts de prix futurs. Avanci sera l’un des sponsors de cette manifestation et participera à une table ronde pour présenter ses idées et les premiers enseignements tirés de son soutien aux équipes de XPRIZE dans le cadre de cette nouvelle collaboration.

À propos de XPRIZE

XPRIZE est le leader mondial reconnu dans la conception et l’organisation de concours à grande échelle visant à résoudre les plus grands défis de l’humanité. Depuis plus de 30 ans, son modèle unique démocratise l’innovation participative et les solutions scientifiquement évolutives qui accélèrent l’avènement d’un avenir plus équitable et plus prospère. Faites un don, apprenez-en davantage et contribuez à bâtir un monde d’abondance sur xprize.org.

À propos d'Avanci

Avanci estime que le partage des technologies brevetées peut être plus simple. En tant qu’intermédiaire indépendant qui n’est ni détenu ni contrôlé par des concédants ou des licenciés, Avanci travaille à l’intersection de différentes industries. Nos solutions à guichet unique sont conçues pour apporter efficacité, commodité et prévisibilité au processus d’octroi de licence. Depuis 2016, Avanci favorise l’innovation en créant des liens par le biais de ses plateformes de licences. www.avanci.com

