Smartstream en ActiveViam werken samen om te voldoen aan vereisten voor optimalisatie van onderpand

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde aanbieder van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigde vandaag een partnerschap aan met ActiveViam, een internationale leverancier van geavanceerde oplossingen voor data-analyse en beslissingname voor financiële services. Samen zullen de twee bedrijven aan klanten in treasury- en kapitaalmarkten onmiddellijke ROI voor optimalisatie van onderpandbeheer aanbieden.

