-

Smartstream en ActiveViam werken samen om te voldoen aan vereisten voor optimalisatie van onderpand

Belangrijkste feiten

  • Smartstream en ActiveViam sloten een partnerschap om een geïntegreerde oplossing aan te bieden die Smart Collateral van Smartstream combineert met het Atoti Collateral Optimisation-platform van ActiveViam.
  • Dankzij deze samenwerking kunnen financiële instellingen allocatie van onderpand optimaliseren, afhankelijkheid van dure liquiditeitsbuffers verminderen en onmiddelijke RoI (return on investment) verwezenlijken.
  • De modulaire, sterk presterende oplossing ondersteunt naleving van de regelgeving (UMR, EMIR, Basel III) en stelt klanten in staat om intelligenter gebruik te maken van hun inventaris als onderpand.

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde aanbieder van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigde vandaag een partnerschap aan met ActiveViam, een internationale leverancier van geavanceerde oplossingen voor data-analyse en beslissingname voor financiële services. Samen zullen de twee bedrijven aan klanten in treasury- en kapitaalmarkten onmiddellijke ROI voor optimalisatie van onderpandbeheer aanbieden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Shamira Alidina
Dina Communications
E-mail: shamira@dinacomms.com

Industry:

Smartstream

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)Italian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Shamira Alidina
Dina Communications
E-mail: shamira@dinacomms.com

More News From Smartstream

Samenvatting: Smartstream onthult nieuw merk dat haar positie als Data Solutions Leader weerspiegelt

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde leverancier van dataoplossingen voor vooraanstaande internationale financiële instellingen en ondernemingen, maakte vandaag haar rebranding bekend, in lijn met het strategische doel van het bedrijf om het potentieel van haar klantengegevens te ontsluiten en intelligentere, snellere resultaten voor hun bedrijfsactiviteiten te bevorderen. Met decennia grondige domeinexpertise als grondslag, heeft Smartstream consistent robuuste, op gegevens geri...

Samenvatting: SmartStream introduceert databeheer aangestuurd door AI in de verzekeringensector

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartStream, de leverancier van financiële TLM® (Transaction Lifecycle Management) en financiële oplossingen, kondigt de uitbreiding aan van SmartStream Air, haar reconciliatie- en databeheerplatform aangedreven door AI, naar de verzekeringensector. Deze zet is bedoeld om verzekeraars te helpen de uitdagingen van gefragmenteerde gegevens aan te pakken, kosten te verminderen en de naleving van regelgevingen te versterken aan de hand van robuuste audittrails. Omdat de ver...

Samenvatting: SmartStream lanceert one-stop registratieservice voor naleving van de regelgeving

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--SmartStream, de leverancier van financiële TLM® (Transaction Lifecycle Management) en oplossingen, kondigde vandaag de lancering aan van haar RegRegistry Service in het kader van haar RDS-activiteiten (Reference Data Services). Dit nieuwe aanbod consolideert verschillende regelgevende indicatoren - waaronder tegenpartij- en locatieclassificaties - van instanties zoals ESMA, FCA, GLEIF, CFTC en ISO MIC, om te verzekeren dat bedrijven conform blijven met de voorschriften...
Back to Newsroom