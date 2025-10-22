Smartstream en ActiveViam werken samen om te voldoen aan vereisten voor optimalisatie van onderpand
Belangrijkste feiten
- Smartstream en ActiveViam sloten een partnerschap om een geïntegreerde oplossing aan te bieden die Smart Collateral van Smartstream combineert met het Atoti Collateral Optimisation-platform van ActiveViam.
- Dankzij deze samenwerking kunnen financiële instellingen allocatie van onderpand optimaliseren, afhankelijkheid van dure liquiditeitsbuffers verminderen en onmiddelijke RoI (return on investment) verwezenlijken.
- De modulaire, sterk presterende oplossing ondersteunt naleving van de regelgeving (UMR, EMIR, Basel III) en stelt klanten in staat om intelligenter gebruik te maken van hun inventaris als onderpand.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Smartstream, de vertrouwde aanbieder van dataoplossingen voor toonaangevende wereldwijde financiële instellingen en ondernemingen, kondigde vandaag een partnerschap aan met ActiveViam, een internationale leverancier van geavanceerde oplossingen voor data-analyse en beslissingname voor financiële services. Samen zullen de twee bedrijven aan klanten in treasury- en kapitaalmarkten onmiddellijke ROI voor optimalisatie van onderpandbeheer aanbieden.
