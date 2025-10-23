GPD Optoelectronics Corp. erhält Auftrag über 14,5 Mio. USD zur Weiterentwicklung robuster optischer Empfängertechnologien

SALEM, New Hampshire--(BUSINESS WIRE)--GPD Optoelectronics Corp. (GPD), ein US-amerikanischer Hersteller, der sich auf Hochleistungs-Fotodioden aus InGaAs und Germanium spezialisiert hat, hat heute die Vergabe eines Auftrags im Wert von 14.455.986 US-Dollar bekannt gegeben. Ziel ist die Weiterentwicklung der nächsten Generation des "Software-defined Tactical Optical Modem for Performance and Ruggedization" (STOMPeR) – früher bekannt als "Rugged Adaptive Detection and Signaling" (RADS)-Technologie.

Der Auftrag unterstreicht die führende Rolle von GPD in der Bereitstellung missionskritischer optischer Komponenten und stärkt die Position des Unternehmens bei der Weiterentwicklung sicherer Kommunikationslösungen für die US-amerikanische Verteidigungsindustrie. Im Rahmen des Projekts konzentriert sich GPD auf die Entwicklung und Optimierung der Fertigungsprozesse für robuste optische Empfänger – ein Schlüsselfaktor für die zuverlässige Leistung von Free-Space-Optical-(FSO)-Kommunikationssystemen, die in herausfordernden und komplexen Einsatzumgebungen genutzt werden.

GPD treibt Innovationen für die US-Verteidigung voran

Optische Empfänger sind für sichere Hochgeschwindigkeitskommunikation über Land, See, Luft und Weltraum hinweg von zentraler Bedeutung. Durch die Kombination aus innovativer Konstruktion und Fertigung in den USA begegnet GPD seit Jahren den Herausforderungen hinsichtlich Verfügbarkeit, Resilienz und Integrationsfähigkeit. Der RADS-Auftrag ermöglicht es GPD,

die nationale Sicherheitslieferkette zu stärken, indem Fotodioden aus US-amerikanischer Produktion bereitgestellt werden,

Innovationen in der Kommunikation, durch die Entwicklung robuster Hochleistungsempfänger für die anspruchsvollsten Missionen, zu beschleunigen

Open-Architecture-Standards zu unterstützen, um eine schnelle Bereitstellung und Interoperabilität über verschiedene Plattformen hinweg zu gewährleisten,

flexible Systemkonfigurationen zu ermöglichen, damit die FSO-Technologien der nächsten Generation optimal an unterschiedliche Missionsanforderungen angepasst werden können,

aktuellen Engpässen bei optischen Empfängern entgegenzuwirken, die bislang die Fähigkeit zur Bedarfsdeckung eingeschränkt und die Umsetzung geplanter Kommunikationsarchitekturen des Verteidigungsministeriums verzögert haben.

Unser Versprechen

„Seit fünfzig Jahren verwandelt GPD Licht in Erkenntnis“, erklärt Bob Davis, Vice President Government Programs. „Diese Auftragserteilung steht für weit mehr als eine Investition in Technologie – sie ist eine Investition in Amerikas Fähigkeit, bei sicherer und widerstandsfähiger Kommunikation führend zu bleiben. Mit unseren Innovationen wollen wir sicherstellen, dass Streitkräfte und Systeme ohne Einschränkungen agieren können.“

Die 1973 gegründete GPD Optoelectronics Corp. mit Hauptsitz in Salem, New Hampshire (USA), ist ein führender Hersteller von InGaAs- und Germanium-Fotodioden, Positionssensoren und kundenspezifischen optischen Detektoren. GPD-Produkte finden weltweit Anwendung in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Telekommunikation, Industrie sowie in Forschungseinrichtungen. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in maßgeschneiderten und standardisierten (COTS) Lösungen steht GPD für Präzision, Zuverlässigkeit und Innovationskraft – ganz im Sinne des Markenversprechens: "Sensing Further."

