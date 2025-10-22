Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor digitale transformatie uit met MOYO

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten op het gebied van bedrijfs- en technologische transformatie verder uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met MOYO, een digitaal adviesbureau dat geïntegreerde oplossingen biedt op het gebied van strategie, data, technologie, engineering en talentontwikkeling.

MOYO werd in 2007 opgericht door algemeen directeur Pierre le Roux en combineert advies, technologie en human capital-diensten om een divers klantenbestand – van start-ups tot grote ondernemingen in de financiële dienstverlening, mijnbouw en detailhandel – te helpen bij het implementeren van schaalbare systemen, het optimaliseren van processen en het leveren van speciaal ontwikkelde oplossingen die nieuwe kansen in de digitale economie benutten.

“Bij MOYO geloven we dat digitale transformatie alleen succesvol kan zijn als oplossingen worden ontwikkeld met diepgaand inlevingsvermogen en een duidelijk begrip van de mensen achter het bedrijf“, aldus Pierre. ”Onze samenwerking met Andersen Consulting weerspiegelt diezelfde toewijding aan betekenisvolle, langdurige verandering."

"MOYO's mix van technische expertise en praktische innovatie maakt hen een complementaire aanvulling op ons consulting platform", zegt Mark L. Vorsatz, wereldwijde voorzitter en CEO van Andersen. "Zijn vermogen om digitale strategie, datasystemen en technische uitvoering te integreren, versterkt de manier waarop we grenzeloze, naadloze resultaten leveren."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.