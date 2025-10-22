Diligent und Persefoni schließen strategische Partnerschaft, um die Kunden dabei zu unterstützen, sicher durch die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu navigieren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Diligent, der KI-Marktführer bei SaaS-Lösungen für den Bereich GRC (Governance, Risk and Compliance), und Persefoni AI, Inc., eine führende SaaS- und KI-Nachhaltigkeitsmanagement-Plattform für Unternehmen und Finanzinstitute, meldeten heute die Schließung einer strategischen Partnerschaft, die den Weg zu mehr Nachhaltigkeit ebnen soll, indem sichergestellt wird, dass die Kunden die besten Tools und den besten Support erhalten, um ihre strategischen Ziele zu erreichen und sich sicher in einer immer komplexeren Nachhaltigkeitslandschaft zu bewegen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Diligent seine Kunden im Bereich der Kohlenstoffbilanzierung auf die marktführende Persefoni-Plattform überführen und eine Eigenkapitalposition an Persefoni übernehmen, wodurch ein langfristiges Engagement für Innovation im Bereich ESG gestärkt wird. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass die Diligent-Kunden von den besten am Markt verfügbaren Ressourcen für die Kohlenstoffbilanzierung profitieren, darunter fortschrittliche Lieferketten-Nachhaltigkeitslösungen nach Scope 3 und die KI-gestützte Disclosure Readiness (Bereitschaft zur Offenlegung).

„Diligent verfolgt das erklärte Ziel, seinen Kunden die besten heute erhältlichen Lösungen zur Verfügung zu stellen, um die heutigen Anforderungen zu erfüllen und sich zugleich auf diejenigen von morgen vorzubereiten”, sagte Amanda Carty, General Manager, Compliance bei Diligent. „Die Spitzentechnologie von Persefoni, seine überzeugende Roadmap und ein Spitzenwert beim NPS (Net Promoter Score) unter den Anbietern von Nachhaltigkeitslösungen machen dieses Unternehmen zum idealen Partner für uns. Wir sind gespannt darauf, in sein Wachstum zu investieren und die Möglichkeiten für unsere Kunden in der Kohlenstoffbilanzierung zu erweitern, was unser langfristiges Engagement auf dem ESG-Markt stärkt.”

Diese Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, der für Unternehmen weltweit entscheidend ist. Die EU-Richtlinie zur unternehmerischen Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sieht vor, dass Tausende von Unternehmen ihre CO2-Emissionen melden müssen, und umfasst die Stufen Scope 1, Scope 2 und schließlich Scope 3. Gleichzeitig führen Länder auf der ganzen Welt das Rahmenwerk ISSB (International Sustainability Standards Board) ein, was einen weltweiten Schub für eine konsistente und transparente Berichterstattung bringt. Angesichts dieser Entwicklungen werden robuste Lösungen für die Kohlenstoffbilanzierung wichtiger denn je.

Kentaro Kawamori, CEO und Mitgründer von Persefoni, sagte: „Diligent ist der unbestrittene Weltmarktführer im Bereich Governance, Risk and Compliance und setzt die Maßstäbe für Kundenengagement und Innovation. Vom Besten ausgewählt zu werden, ist eine mächtige Bestätigung für die Technologie und Vision von Persefoni, und wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit dem außergewöhnlichen Team von Diligent bei der Gestaltung der Zukunft der Nachhaltigkeit mitzuwirken.”

Gemeinsam setzen Diligent und Persefoni einen neuen Maßstab in der Nachhaltigkeitsberichterstattung und helfen Unternehmen, in einem sich rasant entwickelnden Umfeld sicher voranzuschreiten.

