Wilmington PharmaTech poursuit son expansion grâce à un investissement important de Curewell Capital

NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--Wilmington PharmaTech (« WPT »), une société américaine spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication sous contrat (CRDMO) axée sur le développement et la fabrication sur mesure d'API à petites molécules, a annoncé aujourd'hui un investissement majoritaire de Curewell Capital (« Curewell »), une société de capital-investissement basée à Los Angeles qui se consacre à la création d'entreprises de premier plan dans le secteur de la santé. Hui-Yin « Harry » Li, Ph.D., fondateur et PDG de WPT, conservera une participation importante et continuera à diriger l'entreprise aux côtés de l'équipe de direction. Le partenariat avec Curewell apportera un capital de croissance significatif qui permettra d'augmenter la capacité de production de WPT et de développer davantage ses capacités de bout en bout dans la production d'une gamme complète d'API à petites molécules aux États-Unis.

Fondée en 2003, WPT a acquis une vaste expertise dans le cadre de centaines de programmes de développement de nouvelles substances médicamenteuses, couvrant la synthèse complexe, la chimie médicinale, la mise à l'échelle et l'approvisionnement conforme aux BPF. La société propose des solutions complètes de développement, d'analyse et de fabrication d'API qui font le lien entre la découverte précoce et le développement clinique, la mise à l'échelle et l'approvisionnement commercial.

Basée sur son campus de 54 acres dans le Delaware, WPT exploite deux sites adjacents à la pointe de la technologie, dotés de capacités de fabrication cGMP importantes, notamment des suites dédiées aux API à haute puissance (HPAPI), ainsi qu'un centre de soutien aux matières premières enregistrées (RSM) et un centre de R&D à Suzhou, en Chine. Le campus du Delaware comprend également un vaste espace vert autorisé pour le développement futur de la fabrication de produits biopharmaceutiques complexes, ce qui positionne WPT comme un partenaire stratégique pour les innovateurs biopharmaceutiques à la recherche de capacités dédiées aux États-Unis.

« En collaboration avec Curewell Capital, nous sommes impatients d'accélérer notre stratégie de croissance en tirant parti de nos compétences clés, et nous nous engageons à développer davantage nos capacités afin de mieux servir nos partenaires biopharmaceutiques internationaux », a déclaré le Dr Li. « Wilmington PharmaTech est le partenaire idéal pour les innovateurs qui cherchent à résoudre des défis complexes en matière de R&D et de fabrication, à améliorer la rentabilité et à accélérer le processus de production afin de mettre plus rapidement de nouveaux traitements à la disposition des patients. »

« Nous sommes ravis de nous associer au Dr Li et à son équipe exceptionnelle, qui ont bâti une organisation hors du commun dotée d'une expertise scientifique poussée et jouissant d'une solide réputation d'excellence au sein de la communauté scientifique pharmaceutique », a ajouté Michael Dal Bello, associé chez Curewell Capital. « Notre investissement aidera WPT à accélérer sa prochaine phase de croissance dans un contexte de forte demande du marché pour des capacités de développement spécialisées et des capacités de fabrication fiables et de haute qualité aux États-Unis. »

Potter Anderson a agi en tant que conseiller juridique de Wilmington PharmaTech. Kirkland & Ellis a agi en tant que conseiller juridique de Curewell Capital.

À propos de Wilmington PharmaTech

Forte d’une vaste expérience scientifique acquise à travers des centaines de programmes de substances médicamenteuses et plus de 180 demandes IND, Wilmington PharmaTech offre des solutions complètes de développement et de fabrication d’API de petites molécules, répondant aux besoins complexes et accélérés de la recherche, du développement clinique et de la production commerciale. WPT fournit un accompagnement de bout en bout tout au long du cycle de développement des petites molécules API, en combinant la rigueur scientifique d’une société de recherche sous contrat (CRO) à l’efficacité agile d’une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO). Ses services comprennent la synthèse personnalisée, un soutien continu allant de la chimie médicinale au développement des méthodes et des procédés, des services analytiques intégrés ou autonomes, la fourniture de matières premières et la fabrication d’API conformes aux BPF (cGMP) à grande échelle aux États-Unis. Wilmington PharmaTech a son siège à Newark, dans le Delaware, où elle dispose d’usines cliniques et commerciales dédiées sur un campus de 54 acres, ainsi que d’un site de développement accéléré et de soutien analytique à Suzhou, en Chine. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.wilmingtonpharmatech.com.

À propos de Curewell Capital

Curewell est une société de capital-investissement basée à Los Angeles, spécialisée dans la création d’entreprises de soins de santé de taille intermédiaire parmi les plus performantes en Amérique du Nord. S’appuyant sur des décennies d’expérience en investissement et en exploitation dans les domaines des services de santé, des services pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des technologies de la santé, Curewell cherche à s’associer à des fondateurs et à des équipes de direction à la tête d’entreprises de premier plan qui améliorent les résultats pour les patients, optimisent l’efficacité et stimulent l’innovation. Le cadre exclusif GRO™ de Curewell est adapté à chaque entreprise afin de générer une valeur à long terme grâce à la croissance et à l’excellence opérationnelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.curewellcapital.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.