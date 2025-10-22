INNIO贏得公司史上最大訂單，與VoltaGrid攜手為全球最大資料中心之一提供發電解決方案

奧地利詹巴赫和美國休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- INNIO Group今日宣布贏得公司史上按供電量計算最大的訂單：一個具有里程碑意義的2.3 GW電力基礎設施專案，包含92套功率包，每套輸出功率為25 MW。此次與VoltaGrid的合作，將鞏固INNIO在快速擴張的美國資料中心領域主要能源解決方案供應商的地位。

INNIO Group總裁兼執行長Olaf Berlien博士表示：「這份里程碑式的訂單彰顯了INNIO技術的實力，以及我們憑藉智慧、高效能能源解決方案為AI革命提供動力的能力。我們很驕傲能與VoltaGrid合作，共同建構未來的能源基礎設施。」

VoltaGrid執行長Nathan Ough補充說道：「這是為AI時代建構能源基礎設施的重要一步。我們與INNIO攜手，提供兼具電網級效能、超快速回應、無需依賴電池且空氣污染物排放接近零的可擴充解決方案。我們的合作將提供為下一代資料中心供電所需的速度、可靠性和永續性。」

INNIO的先進能源解決方案是與VoltaGrid共同研發，旨在加快資料中心部署速度，並最大限度提升GPU效能，以實現AI驅動的營運。該系統採用INNIO的Jenbacher技術，可在單一整合式平台內實現主用電力、備用電力與調峰電力供應，從而提供卓越的營運靈活性。

即便在環境溫度高達122°F (50°C)的情況下，該解決方案仍能保持全額功率與高效運行，並擁有出色的瞬態效能，可因應劇烈的負載波動。據我們估算，相較其他替代技術，該解決方案的效率高出多達10個百分點；按2.3 GW的裝機容量計算，每年可節省超過3億美元的燃油成本。

關於INNIO Group

INNIO Group是首屈一指的能源解決方案與服務提供者，協助各產業與社群在當下實現永續能源的有效應用。憑藉Jenbacher和Waukesha兩大產品品牌，以及AI驅動的myplant數位平台，INNIO Group為資料中心電力基礎設施、分散式發電及壓縮應用提供創新解決方案。憑藉靈活、可擴充且具備韌性的能源解決方案與服務，INNIO Group協助客戶在整個能源價值鏈中推動能源轉型，即便在電網無法涵蓋的區域，也能確保可靠的能源供應。

如欲瞭解更多資訊，請造訪INNIO Group網站：innio.com。請在X和LinkedIn上關注INNIO Group。

關於VoltaGrid

VoltaGrid是總部位於美國的潔淨能源創新企業，為資料中心、工業營運和電網韌性提供超快速回應、低排放的天然氣發電解決方案。其專有平台融合了業界首屈一指的效能與模組化、可擴充的部署模式，使VoltaGrid成為下一代能源基礎設施的首選合作夥伴。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。