INNIO、VoltaGridとの契約で史上最大の受注を獲得し、世界最大級のデータセンター向け発電インフラを供給

オーストリア・イェンバッハ & 米国・ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- INNIOグループは、発電能力ベースで同社史上最大となる受注を発表しました。本プロジェクトは、1基あたり25メガワット（MW）を出力するパワーパック92基で構成され、合計2.3ギガワット（GW）の発電インフラを実現します。VoltaGridとのこの取り組みにより、INNIOグループは急速に拡大する米国データセンター分野における主要エネルギーソリューションプロバイダーとしての地位をさらに強化します。

「この過去最大規模の受注は、INNIOの技術力の強さと、スマートで高性能なエネルギーソリューションによってAI革命を支える当社の能力を示すものです」と、INNIOグループの社長兼CEOであるオラフ・バーリアンは述べています。「私たちはVoltaGridと協力し、未来のエネルギーインフラを形づくることを誇りに思います。」

「これは、AI時代のエネルギーインフラを構築に向けた大きな一歩です」と、VoltaGridのCEOであるネイサン・オー氏は述べています。「INNIOとともに、私たちはグリッド級の性能、超高速応答性、バッテリー非依存、そして基準値に近いレベルまで抑えた大気汚染物質排出を兼ね備えたスケーラブルなソリューションを提供しています。私たちのパートナーシップは、次世代データセンターの電力供給に求められるスピード、信頼性、そして持続可能性を実現します。」

VoltaGridと共同開発されたINNIOの先進的エネルギーソリューションは、データセンターの展開を加速し、AI主導の運用におけるGPU性能を最大化するよう設計されています。INNIOのイェンバッハ（Jenbacher）技術を基盤とする本システムは、単一の統合プラットフォーム内で主電源、バックアップ電源、ピーク電力を提供し、高い運用柔軟性を実現します。

本ソリューションは、周囲温度が摂氏50度（122°F）に達する環境下でも定格出力と効率を維持します。また、極めて変動の大きい負荷変化にも対応可能な優れた過渡性能を備えています。INNIOの試算によると、他の代替技術と比較して最大10ポイントの効率向上を実現し、総設置容量2.3GW全体で年間3億米ドル超の燃料費削減が可能です。

INNIOグループについて

INNIOグループは、産業界や地域社会が持続可能なエネルギーを今すぐ実用化できるよう支援する、エネルギーソリューションおよびサービスのリーディングプロバイダーです。イェンバッハ（Jenbacher）およびワーケシャ（Waukesha）の製品ブランドと、AIを活用したデジタルプラットフォーム「myplant」を通じて、データセンター向け電力インフラ、分散型発電、圧縮用途における革新的なソリューションを提供しています。柔軟性・拡張性・耐障害性に優れたエネルギーソリューションとサービスにより、INNIOグループはエネルギー・バリューチェーン全体にわたるエネルギー転換を推進し、電力網が利用できない環境でも安定した電力供給を確保します。

詳細は、INNIOグループのウェブサイトinnio.comをご覧ください。X および LinkedIn でINNIOグループをフォローしてください。

VoltaGridについて

VoltaGridは、米国を拠点とするクリーンエネルギー分野のイノベーターです。データセンター、産業施設、電力系統の耐障害性向上に向けて、超応答性かつ低排出の天然ガス発電ソリューションを提供しています。同社の独自プラットフォームは、業界最高水準の性能とモジュラー型で拡張性のある導入を兼ね備え、次世代エネルギーインフラの構築において選ばれるパートナーとなっています。

