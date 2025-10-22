Hologic sarà acquisita da Blackstone e da TPG a un prezzo massimo di 79 dollari per azione

MARLBOROUGH, Massachusetts, NEW YORK, SAN FRANCISCO e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione da parte dei fondi gestiti da Blackstone ("Blackstone") e da TPG nel quadro di una transazione valutata fino a 79 dollari per azione, pari a un valore aziendale fino a 18,3 miliardi di dollari.1

In base ai termini dell'accordo, Blackstone e TPG acquisiranno tutte le azioni in circolazione di Hologic al prezzo di 76 dollari in contanti per azione, più un diritto di valore contingente (CVR) non negoziabile fino a 3 dollari per azione, in due rate, fino a 1,50 dollari ciascuna, per un corrispettivo totale di un massimo di 79 dollari in contanti ad azione. Il CVR non negoziabile sarà emesso agli azionisti Hologic al momento della chiusura e versato, in tutto o in parte, al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato globali per la divisione Breast Health di Hologic negli anni fiscali 2026 e 2027.

Il prezzo di acquisto aggregato rappresenta un premio di circa il 46% rispetto al prezzo di chiusura di Hologic del 23 maggio 2025, l'ultimo giorno di contrattazione completo prima delle notizie di stampa su una possibile transazione riguardante Hologic. La transazione include significativi investimenti di minoranza da parte di un'azienda interamente controllata dalla Abu Dhabi Investment Authority ("ADIA") e di una società affiliata di GIC.

"Oggi si apre un nuovo ed entusiasmante capitolo per Hologic, che unisce le forze con gli eccezionali team di Blackstone e TPG", è stato il commento di Stephen P. MacMillan, Chairman, presidente e direttore generale di Hologic. "Con le rispettive risorse, competenze e impegno per la salute al femminile, Blackstone e TPG contribuiranno a velocizzare la nostra crescita e a migliorare la nostra capacità di fornire tecnologie mediche essenziali ai clienti e alle loro pazienti in tutto il mondo. Si tratta di una transazione che offre un valore immediato e coinvolgente agli azionisti di Hologic, a riprova della dedizione dei nostri dipendenti, il cui duro lavoro ha reso possibile questo importante risultati".

Ram Jagannath, direttore generale senior presso Blackstone, ha affermato: "Hologic è un leader mondiale d'eccellenza che migliora la salute al femminile, con una fama consolidata per quanto riguarda i dispositivi medici e i prodotti diagnostici innovativi e di qualità elevata. Da anni seguiamo l'azienda con attenzione e da tempo ammiriamo l'impatto positivo delle sue tecnologie rivoluzionarie su milioni di pazienti in tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare, insieme a TPG, con i suoi dipendenti di grande talento e competenti per investire ulteriormente nella continua innovazione e crescita dei prodotti targati Hologic".

"Gli innovativi prodotti e tecnologie mediche di Hologic stanno migliorando la diagnosi e la cura, con un impatto positivo sulla salute delle donne in tutto il mondo", ha dichiarato il Dr. John Schilling, Co-Managing Partner di TPG Capital. "Da decenni, investire nell'innovazione sanitaria è un obiettivo fondamentale per TPG e Hologic rappresenta un'opportunità interessante per attingere alla nostra profonda competenza in questo ambito, oltre che per supportare lo sviluppo di soluzioni di nuova generazione che continueranno a promuovere solidi risultati clinici e a migliorare l'assistenza ai pazienti. Siamo orgogliosi di collaborare con il team di Hologic e Blackstone in questo nuovo ed entusiasmante capitolo".

Autorizzazioni, tempistiche e dettagli delle transazioni

Secondo le previsioni, la transazione si dovrebbe concludere nel primo semestre dell'anno solare 2026, previa approvazione da parte degli azionisti di Hologic, il ricevimento delle necessarie autorizzazioni normative e il soddisfacimento di alcune altre consuete condizioni di chiusura. Il consiglio di amministrazione di Hologic ha approvato all'unanimità l'accordo di fusione e raccomanda agli azionisti di Hologic di votare con le proprie azioni a favore della transazione, per adottare l'accordo di fusione.

Per la transazione, Blackstone e TPG hanno ottenuto un finanziamento vincolato; hanno consegnato a Hologic una lettera di impegno di finanziamento tramite debito da parte di Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada e SMBC, e lettere di impegno azionario da parte di fondi assistiti da Blackstone e TPG che, valutando il bilancio della società, congiuntamente sono sufficienti a finanziare il prezzo di acquisto e a versare commissioni e spese correlate alla chiusura. Si prevede che anche la strategia di private equity di Blackstone per investitori individuali finanzierà la transazione. TPG investe in Hologic tramite TPG Capital, la piattaforma di private equity statunitense ed europea della società.

Una volta perfezionata la transazione, le azioni ordinarie di Hologic saranno ritirate dal listino Nasdaq. La società manterrà la propria sede centrale a Marlborough, nel Massachusetts, continuando a operare con il nome e il marchio Hologic.

L'accordo di fusione prevede un cosiddetto periodo di "go-shop" di 45 giorni, durante il quale Hologic e i suoi consulenti potranno sollecitare, valutare e negoziare proposte di acquisizione alternative da parte di terzi. Il consiglio di amministrazione di Hologic avrà il diritto di recedere dall'accordo di fusione per avviare una transazione basata su una miglior proposta di acquisizione, soggetta ai termini e alle condizioni dell'accordo di fusione. Non vi è alcuna garanzia che questo processo si tradurrà o meno in una proposta di acquisizione migliore. Hologic non intende divulgare aggiornamenti su questo processo, a meno che (e fino a quando) non venga determinato che tale divulgazione sia appropriata o necessaria.

Risultati finanziari del quarto trimestre di Hologic

Come annunciato il 2 ottobre, Hologic prevede di pubblicare i risultati finanziari relativi al quarto trimestre dell'anno fiscale 2025 in data 3 novembre, tramite comunicato stampa. Considerando l'operazione annunciata oggi, Hologic non intende fornire indicazioni finanziarie per l'anno fiscale 2026 in questo prossimo comunicato stampa. Hologic non prevede nemmeno di organizzare alcuna conference call sugli utili mentre l'operazione è in corso; la società prevede di depositare presso la SEC il Modulo 10-K relativo all'anno fiscale 2025 a fine novembre.

Attività di consulenza

Goldman Sachs & Co. LLC svolge il ruolo di consulente finanziario esclusivo di Hologic, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz funge da consulente legale della società. Citi è il consulente finanziario esclusivo, Kirkland & Ellis LLP è il consulente legale e Ropes & Gray è il consulente legale per la regolamentazione sanitaria del consorzio guidato da Blackstone e TPG.

Informazioni su Hologic

Hologic, Inc. è leader mondiale nella salute al femminile ed è impegnata nello sviluppo di tecnologie mediche innovative che rilevano, diagnosticano e trattano efficacemente le patologie, migliorando gli standard di cura in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Hologic visitare il sito www.hologic.com .

Informazioni su Blackstone

Blackstone è il maggior gestore mondiale di asset alternativi. Obiettivo di Blackstone è generare rendimenti interessanti per investitori istituzionali e individuali rafforzando le società in cui investe. Gli 1,2 trilioni di dollari di asset gestiti di Blackstone includono strategie di investimento globali focalizzate sul comparto immobiliare, private equity, credito, infrastrutture, scienze della vita, growth equity, fondi secondari ed hedge. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.blackstone.com. Seguire @blackstone su LinkedIn, X (Twitter) e Instagram.

Informazioni su TPG

TPG è un leader mondiale nella gestione di asset alternativi, fondata a San Francisco nel 1992, con 261 miliardi di dollari di asset gestiti e team di investimento e operativi in ​​tutto il mondo. TPG investe in un'ampia gamma di strategie diversificate, tra cui private equity, impact investing, credito, real estate e soluzioni di mercato, e la nostra strategia unica è guidata da collaborazione, innovazione e inclusione. I nostri team combinano una profonda esperienza di prodotto e di settore con ampie capacità e competenze per sviluppare insight differenziati e aggiungere valore per gli investitori dei nostri fondi, le società in portafoglio, i team di gestione e le comunità.

Dichiarazione cautelativa sulle dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa include "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni "safe harbor" del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono identificabili dall'uso di termini quali "potrebbe", "sarà", "dovrebbe", "forse", "vorrebbe", "si ritiene", "pianifica", "intende", "anticipa", "crede", "stima", "progetta", "prevede", "probabilmente", "futuro", "strategia", "potenziale", "cerca", "obiettivo" o altre espressioni simili che prevedono o indicano eventi o tendenze future o che non sono dichiarazioni di fatti storici. Tali dichiarazioni a titolo previsionale includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative ai vantaggi e alle tempistiche per il completamento della fusione. Tali dichiarazioni a carattere previsionale si basano su ipotesi formulate da Hologic alla data del presente documento e sono soggette a rischi e incertezze noti e sconosciuti che potrebbero comportare risultati effettivi nettamente diversi da quelli previsti.

Tali dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a una serie di rischi e incertezze che potrebbero influire negativamente sull'attività e sulle prospettive di Hologic e comunque far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli previsti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i tempi, la ricezione e i termini e le condizioni di eventuali approvazioni governative e normative richieste per la transazione proposta che potrebbero ritardare il perfezionamento della transazione proposta o indurre le parti ad abbandonare la transazione proposta; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che potrebbe dare origine alla risoluzione dell'accordo di fusione stipulato in relazione alla transazione proposta; la possibilità che gli azionisti di Hologic non approvino la transazione proposta; il rischio che le parti dell'accordo di fusione non siano in grado di soddisfare le condizioni della transazione proposta in modo tempestivo o per niente; i rischi correlati all'interruzione del tempo di gestione dalle operazioni commerciali in corso a causa della transazione proposta; il rischio che eventuali annunci relativi alla transazione proposta possano avere effetti negativi sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Hologic; il rischio di eventuali costi o spese imprevisti derivanti dalla transazione proposta; il rischio di eventuali contenziosi relativi alla transazione proposta; il rischio che la transazione proposta e il suo annuncio possano avere un effetto negativo sulla capacità di Hologic di trattenere e assumere personale chiave e di mantenere relazioni con clienti, fornitori, partner, dipendenti, azionisti e altri rapporti commerciali, nonché sui suoi risultati operativi e sulle sue attività in generale; e il rischio che i titolari dei CVR ricevano pagamenti inferiori a quelli previsti in relazione ai CVR dopo la chiusura della transazione proposta. Ulteriori informazioni sui fattori che potrebbero causare una differenza sostanziale tra i risultati effettivi e quelli previsti dalle dichiarazioni a carattere previsionale sono incluse nella Relazione Annuale di Hologic sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 28 settembre 2024, depositata presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 27 novembre 2024, nelle relazioni trimestrali sul Modulo 10-Q, nelle relazioni correnti sul Modulo 8-K e in altri documenti depositati periodicamente da Hologic presso la SEC. Quando disponibili, questi documenti sono inclusi nella sezione relativa ai rapporti con gli investitori del sito web di Hologic, all'indirizzo https://investors.hologic.com oppure nel sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov. Se uno qualsiasi di questi rischi si dovesse verificare, o una qualsiasi di queste ipotesi si rivelasse errata, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati impliciti in queste dichiarazioni previsionali. Potrebbero esserci ulteriori rischi di cui Hologic attualmente non è a conoscenza o che Hologic attualmente ritiene non significativi, che potrebbero contribuire a una differenza tra i risultati effettivi e quanto contenuto nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale incluse nel presente comunicato stampa sono valide solo alla data odierna. Hologic declina espressamente qualsiasi obbligo o impegno di pubblicare aggiornamenti o revisioni di tali dichiarazioni qui presentate a seguito di qualsiasi cambiamento nelle aspettative o qualsiasi cambiamento negli eventi, nelle condizioni o nelle circostanze su cui tali dichiarazioni si basano, salvo quanto richiesto dalla legge.

Ulteriori informazioni e dove trovarle

In relazione alla proposta di acquisizione di Hologic da parte di affiliate di Blackstone Inc. e TPG Capital, Hologic depositerà presso la SEC una dichiarazione di delega di Hologic (la " Dichiarazione di delega"). Hologic prevede di spedire per posta ai propri azionisti una dichiarazione di delega definitiva in relazione alla transazione proposta. HOLOGIC INVITA A LEGGERE ATTENTAMENTE LA DICHIARAZIONE DI DELEGA E GLI ALTRI DOCUMENTI RILEVANTI DEPOSITATI, O CHE SARANNO DEPOSITATI, PRESSO LA SEC NON APPENA DISPONIBILI, NONCHÉ EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI A TALI DOCUMENTI, IN QUANTO CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SU HOLOGIC, BLACKSTONE INC., TPG CAPITAL, LA TRANSAZIONE PROPOSTA E QUESTIONI CORRELATE. È possibile ottenere gratuitamente una copia della dichiarazione di delega e di altri documenti correlati (quando disponibili) depositati da Hologic presso la SEC dal sito web gestito dalla SEC all'indirizzo www.sec.gov. È possibile ottenere una copia gratuita della dichiarazione di delega e di altri documenti (se disponibili) depositati da Hologic presso la SEC anche accedendo alla sezione dedicata alle relazioni con gli investitori del sito web di Hologic all'indirizzo https://investors.hologic.com oppure contattando l'ufficio per i rapporti con gli investitori di Hologic all'indirizzo investors@hologic.com oppure telefonando al numero 858-410-8904.

Partecipanti alla sollecitazione

Hologic e i suoi amministratori e dirigenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Hologic in relazione alla transazione proposta.

Le informazioni riguardanti i direttori e i dirigenti di Hologic, inclusa una descrizione dei loro interessi diretti o indiretti, per titoli detenuti o altro, sono stabilite (i) nella dichiarazione di delega definitiva di Hologic per la sua assemblea annuale degli azionisti del 2025, anche sotto le intestazioni "Proposal No. 1 - Election of Directors" (Proposta n. 1 - Elezione dei direttori)", "Executive Officers" (Dirigenti), "Compensation Discussion and Analysis (Discussione e analisi della remunerazione), "Executive Compensation Tables" (Tabelle della remunerazione dei dirigenti), "SeSecurities Ownership by Directors and Executive Officers" (Proprietà dei titoli da parte di direttori e dirigenti) e "Certain Relationships and Related-Party Transactions" (Alcune relazioni e transazioni con parti correlate), depositata presso la SEC il 16 gennaio 2025 e disponibile all'indirizzo https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm, e (ii) nella misura in cui i titoli detenuti da Hologic dai suoi direttori o dirigenti sono cambiati rispetto agli importi stabiliti nella dichiarazione di delega definitiva di Hologic per la sua assemblea annuale degli azionisti del 2025, tali cambiamenti sono stati o saranno riflessi nella dichiarazione iniziale di proprietà effettiva dei titoli sul modulo 3, nella dichiarazione di modifiche della proprietà effettiva sul modulo 4 o nella dichiarazione annuale di modifiche della proprietà effettiva sul modulo 5 depositata presso la SEC, tutte disponibili nei risultati della ricerca https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

Ulteriori informazioni riguardanti i partecipanti alla sollecitazione di deleghe e una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, derivanti da partecipazioni azionarie o altro, saranno riportate nella dichiarazione di delega e in altri materiali pertinenti da depositare presso la SEC non appena disponibili. È possibile ottenere copie gratuite di tali documenti come sopra descritto.

1 Sulla base di 228 milioni di azioni diluite in circolazione, 2,2 miliardi di dollari USA di liquidità e investimenti a breve termine nel bilancio di Hologic e 2,5 miliardi di dollari di debito Hologic al 27/09/2025. Expand

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.