IFF en BASF kondigen een strategische samenwerking aan om enzym- en polymeerinnovatie van de nieuwe generatie te stimuleren

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF) — een internationale leider in smaakstoffen, geurstoffen, voedingsingrediënten, gezondheid en biowetenschappen — kondigde vandaag een strategische samenwerking aan met BASF, een van de grootste chemische bedrijven ter wereld en leider op gebied van duurzame productinnovatie, om de ontwikkeling van IFF’s Designed Enzymatic Biomaterials™-technologieplatform te versnellen en enzymtechnologieën van de nieuwe generatie te creëren voor textielstoffen, bereide maaltijden en persoonlijke verzorging, evenals toepassingen voor industriële reiniging.

Deze samenwerking brengt twee sectorleiders bijeen met een gedeelde visie: sterk presterende, duurzame oplossingen ontwikkelen die voldoen aan de evoluerende eisen van de consument en van de markt. Door geavanceerde chemische capaciteiten en expertise in biotechnologie en eiwitengineering van IFF en BASF te combineren, beoogt het partnerschap om baanbrekende oplossingen aan te bieden die de reinigingsprestaties bevorderen, formules voor persoonlijke verzorging verbeteren, de impact op het milieu verminderen en de overgang naar een duurzamere toekomst steunen.

