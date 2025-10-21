Veolia va gérer la première usine de dessalement à usage municipal et industriel du Chili, à Valparaíso

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) a remporté le contrat d’exploitation et de maintenance de l’usine de dessalement à usage multiple d’Aguas Pacífico à Valparaíso, la première du Chili (1 000 L/s), devant cinq grandes entreprises nationales et internationales qui participaient à l’appel d’offres. Leader de la transformation écologique, Veolia dispose de plus de 170 ans d’expérience à l’international et de plus de 50 ans d’expertise dans l’exploitation et la maintenance d’usines de dessalement. En tant que leader mondial du dessalement, Veolia a conçu et construit 18 % de la capacité mondiale installée grâce à ses technologies, réaffirmant ainsi sa position de référence dans la gestion durable des ressources en eau à l’échelle mondiale.

« Nous sommes ravis du processus transparent et compétitif de cet appel d’offres, qui marque une nouvelle étape pour Aguas Pacífico. L’attribution du contrat à Veolia, leader mondial du dessalement disposant d’une solide expérience nationale et internationale dans l’exploitation de ces usines, nous donne une totale confiance pour garantir à nos clients un service efficace, sûr et durable, conforme aux plus hauts standards environnementaux et sociaux. Cette nouvelle étape nous permet de progresser dans notre mission de lutte contre la sécheresse et les effets du changement climatique au Chili », a déclaré Javier Moreno Hueyo, directeur général d’Aguas Pacífico.

Elier González, directeur général de Veolia Chili et Pérou, a ajouté : « Chez Veolia, nous sommes très reconnaissants de la confiance qui nous est accordée pour l’exploitation d’un projet aussi important que cette usine de dessalement, devenant ainsi un partenaire stratégique dans la contribution à la sécurité hydrique du pays face aux défis posés par le changement climatique. Nous mettons à la disposition d’Aguas Pacífico notre expérience mondiale dans l’exploitation et la maintenance de ce type d’installations, ce qui nous permet de garantir des standards d’efficacité opérationnelle et de durabilité élevés. Ce contrat renforce notre plan stratégique GreenUp, qui vise à accélérer la transformation écologique grâce à des solutions innovantes — ici, en matière de gestion de l’eau et de l’énergie. »

Étapes et périmètre du contrat

Le contrat débute par une phase d’accompagnement de la mise en service de l’usine et de l’aqueduc, dite phase de démarrage. Une fois l’état opérationnel atteint, avec une production de 1 000 l/s d’eau dessalée et son transport jusqu’aux clients finaux situés dans la métropole de Valparaíso, commencera la phase d’exploitation et de maintenance, qui concernera à la fois l’usine de dessalement et le système de pompage. Les deux phases s’étaleront sur quatre ans, après quoi des clauses de prolongation du contrat pourront s’appliquer, permettant d’étendre le contrat jusqu’en 2040.

L’exploitation de l’usine de dessalement d’Aguas Pacífico reposera sur l’utilisation à 100 % d’énergies renouvelables, 60 % d’effectifs locaux, sur la fourniture d’eau aux Services sanitaires ruraux de Limache et Olmué touchés par la sécheresse, ainsi que sur l’utilisation des technologies les plus avancées pour les systèmes de captage et de rejet en mer afin de protéger l’océan.

À PROPOS D’AGUAS PACIFÍCO

Aguas Pacífico est une entreprise appartenant au fonds d’investissement international Patria Investments, fondée en 2016 dans le but de réaliser le premier projet de dessalement du centre du Chili, destiné à fournir de l’eau potable aux clients industriels et à la consommation humaine dans les régions de Valparaíso et Métropolitaine. Le projet, actuellement en cours de construction, comprend l’exploitation d’une usine de dessalement d’eau de mer d’une capacité de 1 000 l/s située dans la commune de Puchuncaví, ainsi qu’un aqueduc de 105 kilomètres reliant Quilapilún, dans la commune de Colina (Région Métropolitaine). L’investissement, d’un montant de 1,2 milliard de dollars américains, a obtenu un financement assorti d’une certification de crédit vert et d’une note de durabilité “Very Good” attribuée par Moody’s.

À PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com