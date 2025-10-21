IFF与BASF宣布达成战略合作，共同推动下一代酶和聚合物创新

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科学领域的全球领导者IFF (NYSE: IFF)与全球最大化工企业之一、可持续产品创新领域的领导者BASF宣布达成战略合作，以加速IFF旗下Designed Enzymatic Biomaterials™技术平台的开发，并为织物、餐具和个人护理以及工业清洁应用打造下一代酶技术。

此次合作汇聚了两大行业领导者，双方秉持共同的愿景：开发高性能、可持续的解决方案，以满足不断变化的消费者和市场需求。通过整合IFF和BASF先进的化学能力以及生物技术和蛋白质工程领域的专业知识，此次合作旨在大规模推出突破性解决方案，从而提升清洁性能、改进个人护理配方、降低环境影响，并为迈向更可持续的未来提供支持。

IFF首席执行官Erik Fyrwald表示：“我们对与BASF的合作感到非常振奋，双方将共同挖掘酶和聚合物技术的新潜力。此次合作使我们能够开发以市场为导向的解决方案，为行业和环境创造可持续价值。”

BASF执行董事会成员Michael Heinz表示：“此次合作对两家公司而言都是具有战略意义的重要一步。通过整合双方的研发专业知识，我们将为更快地向市场推出规模化创新解决方案奠定基础，以服务我们的客户。”

双方的合作重点将放在创新酶系统和生物基聚合物上，助力客户在实现卓越性能的同时减少资源消耗。两家公司将保持独立运营与竞争定位，同时借助互补优势加速创新，为全球客户提供更多选择。

《1995年私人证券诉讼改革法案》警示性声明

本新闻稿包含美国联邦证券法界定的“前瞻性陈述”。此类陈述涉及未来事件或业绩，通常包含“计划”、“预期”、“预计”、“打算”、“相信”、“将”、“可能”等词语及类似表述。实际结果可能因风险和不确定性而大相径庭。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至新闻稿发布之日的情况，除非法律要求，否则我们不承担更新这些陈述的义务。

