INNIO décroche la plus importante commande de son histoire avec VoltaGrid pour alimenter l’un des plus grands centres de données au monde

JENBACH, Autriche et HOUSTON, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--INNIO a annoncé aujourd’hui la plus importante commande de son histoire en matière de capacité énergétique, portant sur un projet d’infrastructure de 2,3 gigawatts comprenant 92 blocs d’alimentation de 25 mégawatts chacun. Cette commande marque un tournant technologique majeur. Cette collaboration avec VoltaGrid renforce la position d'INNIO en tant que fournisseur stratégique de solutions énergétiques pour le secteur en plein essor des centres de données aux États-Unis.

« Cette commande historique témoigne de la robustesse de notre technologie et de notre capacité à accompagner la révolution de l’intelligence artificielle grâce à des solutions énergétiques intelligentes et ultraperformantes », a déclaré Olaf Berlien, président-directeur général du groupe INNIO. « Nous sommes fiers de collaborer avec VoltaGrid pour bâtir l’infrastructure énergétique de demain », a-t-il ajouté.

« Il s'agit d'une avancée décisive vers une infrastructure énergétique conçue pour l'ère de l'intelligence artificielle », a déclaré Nathan Ough, PDG de VoltaGrid. « En partenariat avec INNIO, nous déployons une solution évolutive qui allie performance réseau, réactivité instantanée, autonomie totale par rapport aux batteries et émissions atmosphériques quasi nulles. Ensemble, nous apportons la rapidité, la fiabilité et la durabilité indispensables aux centres de données de nouvelle génération », a-t-il ajouté.

Développée en partenariat avec VoltaGrid, cette solution énergétique de pointe d'INNIO vise à accélérer le déploiement des centres de données et à maximiser les performances des GPU dans les applications d'intelligence artificielle. Propulsé par la technologie Jenbacher d’INNIO, ce système fournit une alimentation principale, de secours et de pointe au sein d’une plateforme unique et intégrée, garantissant ainsi une flexibilité opérationnelle hors pair.

La solution garantit des performances optimales, même dans des conditions extrêmes, avec des températures ambiantes pouvant atteindre 50 °C (122 °F), et offre une réponse transitoire supérieure permettant d'absorber des variations de charge particulièrement volatiles. Selon nos estimations, elle serait jusqu’à 10 points de pourcentage plus efficace que les technologies concurrentes, ce qui pourrait générer plus de 300 millions de dollars d’économies annuelles sur le carburant pour une capacité installée de 2,3 GW.

À propos du groupe INNIO

INNIO figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de solutions et services énergétiques permettant aux industries et aux collectivités d’accéder dès aujourd’hui à une énergie durable. À travers ses marques Jenbacher et Waukesha, ainsi que sa plateforme numérique myPlant basée sur l'intelligence artificielle, INNIO propose des solutions innovantes pour les infrastructures électriques des centres de données, la production d'électricité décentralisée et les applications de compression. Grâce à des solutions énergétiques flexibles, évolutives et résilientes, INNIO accompagne ses clients dans leur transition énergétique sur l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en assurant un approvisionnement fiable, y compris dans les zones non desservies par le réseau.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web du groupe INNIO à l'adresse innio.com. Suivez le groupe INNIO sur X et LinkedIn.

À propos de VoltaGrid

VoltaGrid est une entreprise américaine innovante spécialisée dans les énergies propres. Elle conçoit des solutions d'alimentation en gaz naturel à faibles émissions et à haute réactivité destinées aux centres de données, aux sites industriels et au renforcement de la résilience des réseaux électriques. Grâce à sa plateforme exclusive alliant performance, modularité et évolutivité, VoltaGrid est un partenaire privilégié pour le déploiement d'infrastructures énergétiques de nouvelle génération.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.