エスリと国連人口基金（UNFPA）、戦略的パートナーシップを延長し、2030年国勢調査ラウンドを支援

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 位置情報インテリジェンスの世界的リーダーであるエスリは、2030年国勢調査ラウンドの支援に向けて、国連人口基金（UNFPA）との戦略的パートナーシップを延長したことを発表しました。2020年国勢調査ラウンドにおける成功を基盤として、今回のパートナーシップでは、地理情報システム（GIS）技術を国勢調査業務のあらゆる段階に統合することを目的としています。GISを活用することで、各国の統計局および国勢調査機関は、より信頼性の高い位置情報付きデータにアクセスでき、計画・収集・公開プロセスの迅速化と効率化が可能になります。

「国勢調査プロジェクトでは、国全体を地図化する作業が必要になる場合も少なくありません」と、エスリのグローバル事業開発マネージャー、リンダ・ピーターズは述べています。「GISは国勢調査のあらゆる段階で欠かせないものになりつつありますが、多くの国の統計機関にとってその導入はまだ新しい取り組みです。当社は、このような大規模で信頼性の高いデータ収集と情報共有を可能にするリソースを提供できることを嬉しく思います。」

位置情報インテリジェンスを国勢調査業務に統合することは、地域社会に影響を与える意思決定を行う上で極めて重要です。例えば、国勢調査のデータは、新しい学校をどこに建設すべきか、高齢者向け医療サービスが最も必要とされる地域はどこか、その他の重要な公共サービスの優先順位をどのように定めるかといった判断に役立ちます。エスリとUNFPAの協働により、各国は国勢調査を円滑に実施するために必要な支援とリソースを確保でき、最終的にはより適切な意思決定と資源配分を実現することができます。

エスリは長年にわたり、各国の統計局と連携して統計情報と地理空間情報の統合を支援してきました。2020年には、UNFPAがエスリの技術を用いて「UNFPA COVID-19 Population Vulnerability Dashboard（UNFPA新型コロナウイルス感染症脆弱人口ダッシュボード）」を構築しました。このインタラクティブなツールにより、公衆衛生関係者、政策立案者、一般市民は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対して脆弱な人口に関する情報にアクセスでき、備えや対応活動の重点化、ひいては命を救う取り組みに貢献しました。

今回のパートナーシップ延長は、資金面や実施面で国勢調査に課題を抱える国々にとって特に重要な意味を持ちます。エスリとUNFPAは、必要なツールや財政的支援を提供することで、こうした国々が、効果的な計画策定と開発に必要となる正確かつタイムリーな国勢調査データを取得できるよう支援します。 前回の国勢調査ラウンドでは、エスリは助成プログラムを通じて45か国以上を支援し、そのうち半数の国々はUNFPAの資金的支援を受けていました。

地理情報システム（GIS）ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピング分野のグローバルマーケットリーダーであるエスリは、お客様が運営およびビジネス結果を改善するためにデータの潜在力を最大限に引き出すことができるよう支援します。当社は1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立され、そのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学を含む世界中の数十万の組織に導入されています。6大陸100か国以上に地域事務所、国際代理店、パートナーを抱え、サポートを提供しています。地理空間技術と分析に対する先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑ないくつかの問題を、ロケーションの重要なコンテキストに配置することで解決する、最も革新的なソリューションを開発しています。詳しくは当社のウェブサイト、 esri.com をご覧ください。

