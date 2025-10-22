Esri et le FNUAP prolongent leur partenariat stratégique pour soutenir le cycle de recensement 2030

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de l'intelligence géographique, a annoncé aujourd'hui la prolongation de son partenariat stratégique avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) afin de soutenir le recensement de 2030. S'appuyant sur une collaboration fructueuse lors du recensement de 2020, ce partenariat a pour objectif d'intégrer la technologie des systèmes d'information géographique (SIG) à toutes les phases du travail de recensement. Grâce aux SIG, les bureaux nationaux de statistique et de recensement auront accès à des données géolocalisées plus fiables et à des méthodes de planification, de collecte et de diffusion plus rapides et plus efficaces.

« Les projets de recensement national impliquent souvent la cartographie de l'ensemble d'un pays », explique Linda Peters, responsable du développement commercial international chez Esri. « Les SIG jouent désormais un rôle crucial à chaque étape d'un recensement, mais leur déploiement est une nouveauté pour de nombreux offices nationaux de statistique. Nous sommes heureux de fournir les ressources nécessaires à la réalisation de cette prouesse à grande échelle en matière de collecte et de communication de données faisant autorité. »

L'intégration de l'intelligence géographique dans les opérations de recensement est essentielle pour prendre des décisions éclairées qui ont un impact sur les communautés. Par exemple, les données du recensement peuvent contribuer à déterminer où construire de nouvelles écoles, où les services de santé pour les personnes âgées sont les plus nécessaires et comment hiérarchiser les autres services publics essentiels. Cette collaboration entre Esri et l'UNFPA garantit que les pays disposent du soutien et des ressources nécessaires pour mener à bien leurs recensements, ce qui, en fin de compte, contribue à une meilleure prise de décision et à une meilleure allocation des ressources.

Esri collabore depuis longtemps avec les bureaux nationaux de statistique afin de les aider à intégrer les informations statistiques et géospatiales. En 2020, le FNUAP a utilisé la technologie Esri pour créer le tableau de bord « UNFPA COVID-19 Population Vulnerability » (Vulnérabilité des populations face à la COVID-19). Cet outil interactif a permis aux professionnels de santé publique, aux décideurs politiques et au grand public d'accéder à des informations sur les populations vulnérables à la COVID-19, contribuant ainsi à cibler les efforts de préparation et d'intervention et à sauver des vies.

Ce partenariat renouvelé revêt une importance particulière pour les pays qui rencontrent des difficultés pour financer et mener à bien leurs recensements. En fournissant les outils et le soutien financier nécessaires, Esri et l'UNFPA aident ces nations à obtenir des données de recensement précises et actualisées, indispensables à une planification et un développement efficaces. Lors du dernier cycle de recensement, Esri a soutenu plus de 45 pays grâce à son programme de subventions, avec le soutien financier de l'UNFPA pour la moitié d'entre eux.

Pour en savoir plus sur la manière dont Esri aide les bureaux de statistique à adopter une approche géographique pour la collecte des données de recensement, rendez-vous sur esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview.

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2025 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de globe d’Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne ou dans certaines autres juridictions. Les autres sociétés et produits ou services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.