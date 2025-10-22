-

Esri en UNFPA breiden strategisch partnerschap uit ter ondersteuning van de volkstelling van 2030

Samenwerking versterkt volkstelling door gegevens op locatie te delen

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldwijde leider op het gebied van locatie-informatie, heeft vandaag de uitbreiding aangekondigd van zijn strategische samenwerking met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) ter ondersteuning van de volkstelling van 2030. Voortbouwend op een succesvolle samenwerking tijdens de volkstelling van 2020, heeft het partnerschap tot doel geografische informatiesysteemtechnologie (GIS) in alle fasen van het volkstellingswerk te integreren. Door gebruik te maken van GIS krijgen nationale statistische en volkstellingsbureaus toegang tot meer gezaghebbende, locatiegebaseerde gegevens en snellere, efficiëntere methoden voor planning, verzameling en verspreiding.

“Bij nationale volkstellingen moet vaak een heel land in kaart worden gebracht,” aldus Linda Peters, manager wereldwijde bedrijfsontwikkeling bij Esri.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Jo Ann Pruchniewski
Public Relations, Esri
Mobiel 301-693-2643
E-mail: jpruchniewski@esri.com

Esri

