Hologic va être racheté par Blackstone et TPG pour un montant maximal de 79 dollars par action

MARLBOROUGH, Massachusetts, NEW YORK, SAN FRANCISCO et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX) a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue de son acquisition par des fonds gérés par Blackstone (« Blackstone ») et TPG dans le cadre d’une transaction évaluée à 79 dollars par action, ce qui représente une valeur d’entreprise pouvant atteindre 18,3 milliards de dollars.1

Selon les termes de l’accord, Blackstone et TPG acquerront toutes les actions Hologic en circulation pour 76 dollars par action en espèces, plus un droit de valeur conditionnelle (CVR) non négociable permettant de recevoir jusqu’à 3 dollars par action en deux versements de 1,50 dollar chacun, pour une contrepartie totale pouvant atteindre 79 dollars par action en espèces. Le CVR non négociable serait émis aux actionnaires de Hologic à la clôture et payé, en tout ou en partie, après la réalisation de certains objectifs de chiffre d’affaires mondial pour l’activité Breast Health de Hologic au cours des exercices 2026 et 2027.

Le prix d’achat total représente une prime d’environ 46 % par rapport au cours de clôture de Hologic le 23 mai 2025, dernier jour de bourse complet avant les informations parues dans les médias concernant une éventuelle transaction impliquant Hologic. La transaction comprend des investissements minoritaires importants d’une filiale en propriété exclusive de l’Abu Dhabi Investment Authority (« ADIA ») et d’une filiale de GIC.

« Aujourd’hui marque un nouveau chapitre passionnant pour Hologic, alors que nous unissons nos forces à celles des équipes exceptionnelles de Blackstone et TPG », déclare Stephen P. MacMillan, président-directeur général de Hologic. « Grâce à leurs ressources, leur expertise et leur engagement en faveur de la santé des femmes, Blackstone et TPG contribueront à accélérer notre croissance et à renforcer notre capacité à fournir des technologies médicales essentielles à nos clients et à leurs patients dans le monde entier. Cette transaction apporte une valeur immédiate et convaincante aux actionnaires de Hologic, reflétant le dévouement de nos employés dont le travail acharné a rendu possible cette étape importante. »

Ram Jagannath, directeur général principal chez Blackstone, déclare : « Hologic est un leader mondial exceptionnel dans le domaine de la santé des femmes, avec une réputation de longue date pour ses dispositifs médicaux et ses produits diagnostiques innovants et de haute qualité. Nous suivons de près la société depuis de nombreuses années et admirons depuis longtemps l’impact positif que ses technologies révolutionnaires ont eu sur la vie de millions de patients dans le monde entier. Nous sommes ravis de nous associer à ses employés hautement talentueux et compétents, aux côtés de TPG, afin d’investir davantage dans l’innovation et la croissance continues des produits Hologic. »

« Les produits et technologies médicaux innovants de Hologic font progresser le dépistage et les soins afin d’améliorer la santé des femmes dans le monde entier », détection John Schilling, codirecteur général de TPG Capital. « Investir dans l’innovation dans le domaine des soins de santé est une priorité pour TPG depuis des décennies, et Hologic représente une opportunité intéressante de mettre à profit notre expertise thématique approfondie pour soutenir le développement de solutions de nouvelle génération qui continueront à promouvoir des résultats cliniques solides et à améliorer les soins aux patients. Nous sommes fiers de nous associer à l’équipe Hologic et à Blackstone dans ce nouveau chapitre passionnant. »

Approbations, calendrier et détails de la transaction

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l’année civile 2026, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Hologic, de l’obtention des autorisations réglementaires requises et du respect de certaines autres conditions de clôture habituelles. Le conseil d’administration de Hologic a approuvé à l’unanimité l’accord de fusion et recommande aux actionnaires de Hologic de voter en faveur de la transaction et d’adopter l’accord de fusion.

Blackstone et TPG ont obtenu un financement engagé pour la transaction. Ils ont remis à Hologic une lettre d’engagement de financement par emprunt de Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada et SMBC, ainsi que des lettres d’engagement de prise de participation de fonds conseillés par Blackstone et TPG qui, compte tenu du bilan de la société, sont suffisants pour financer le prix d’achat et payer les frais et dépenses connexes à la clôture. La stratégie de capital-investissement de Blackstone pour les investisseurs individuels devrait également investir dans le cadre de la transaction. TPG investit dans Hologic par l’intermédiaire de TPG Capital, la plateforme de capital-investissement américaine et européenne de la société.

Une fois la transaction finalisée, les actions ordinaires de Hologic seront retirées de la cote du marché boursier Nasdaq. La société conservera son siège social à Marlborough, dans le Massachusetts, et continuera à exercer ses activités sous le nom et la marque Hologic.

L’accord de fusion comprend une période de « go-shop » de 45 jours, pendant laquelle Hologic et ses conseillers peuvent solliciter, examiner et négocier d’autres propositions d’acquisition émanant de tiers. Le conseil d’administration de Hologic aura le droit de résilier l’accord de fusion afin de conclure une transaction prévoyant une proposition supérieure, sous réserve des conditions générales de l’accord de fusion. Rien ne garantit que ce processus aboutira ou non à une proposition supérieure. Hologic n’a pas l’intention de divulguer des informations sur ce processus, sauf si et jusqu’à ce qu’elle estime qu’une telle divulgation est appropriée ou nécessaire.

Résultats financiers du quatrième trimestre de Hologic

Comme annoncé le 2 octobre, Hologic prévoit de publier ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2025 dans un communiqué de presse le 3 novembre. Compte tenu de la transaction annoncée aujourd’hui, Hologic n’a pas l’intention de fournir des prévisions financières pour l’exercice 2026 dans ce prochain communiqué de presse. En outre, Hologic ne prévoit pas d’organiser de conférence téléphonique sur les résultats tant que la transaction est en cours. La société prévoit de déposer son formulaire 10-K pour l’exercice 2025 auprès de la SEC à la fin du mois de novembre.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de Hologic, et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz agit en tant que conseiller juridique de la société. Citi agit en tant que conseiller financier exclusif, Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique et Ropes & Gray en tant que conseiller en matière de réglementation des soins de santé pour le consortium dirigé par Blackstone et TPG.

À propos de Hologic

Hologic, Inc. est un leader mondial dans le domaine de la santé des femmes qui se consacre au développement de technologies médicales innovantes permettant de détecter, diagnostiquer et traiter efficacement les problèmes de santé et d’améliorer la qualité des soins dans le monde entier. Pour plus d’informations sur Hologic, rendez-vous sur www.hologic.com .

À propos de Blackstone

Blackstone est le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde. Blackstone cherche à offrir des rendements attractifs aux investisseurs institutionnels et individuels en renforçant les entreprises dans lesquelles la société investit. Le 1,2 billion de dollars d’actifs sous gestion de Blackstone comprennent des stratégies d’investissement mondiales axées sur l’immobilier, le capital-investissement, le crédit, les infrastructures, les sciences de la vie, le capital-développement, les fonds secondaires et les fonds spéculatifs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.blackstone.com. Suivez @blackstone sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram.

À propos de TPG

TPG est une société mondiale de gestion d’actifs alternatifs de premier plan, fondée à San Francisco en 1992, qui gère 261 milliards de dollars d’actifs et dispose d’équipes d’investissement et opérationnelles dans le monde entier. TPG investit dans un ensemble largement diversifié de stratégies, notamment le capital-investissement, l’impact, le crédit, l’immobilier et les solutions de marché, et notre stratégie unique est fondée sur la collaboration, l’innovation et l’inclusion. Nos équipes combinent une expérience approfondie des produits et des secteurs avec des capacités et une expertise étendues afin de développer des perspectives différenciées et d’apporter une valeur ajoutée à nos investisseurs, aux sociétés de notre portefeuille, aux équipes de direction et aux communautés.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions d’exonération du Private Securities Litigation Reform Act américain de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « serait », « s’attend à », « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « estime », « projette », « prédit », « probable », « futur », « stratégie », « potentiel », « cherche », « objectif » ou d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant les avantages et le calendrier de la conclusion de la fusion. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses formulées par Hologic à la date des présentes et sont soumises à des risques et incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés.

Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités et les perspectives de Hologic et entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus, notamment, sans s’y limiter le calendrier, la réception et les conditions des autorisations gouvernementales et réglementaires requises pour la transaction proposée, qui pourraient retarder la réalisation de celle-ci ou amener les parties à y renoncer ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de fusion conclu dans le cadre de la transaction proposée ; la possibilité que les actionnaires de Hologic n’approuvent pas la transaction proposée ; le risque que les parties à l’accord de fusion ne soient pas en mesure de satisfaire aux conditions de la transaction proposée en temps opportun, voire pas du tout ; les risques liés à la perturbation du temps de gestion des opérations commerciales en cours en raison de la transaction proposée ; le risque que toute annonce relative à la transaction proposée ait des effets négatifs sur le cours des actions ordinaires de Hologic ; le risque de coûts ou de dépenses imprévus résultant de la transaction proposée ; le risque de tout litige lié à la transaction proposée ; le risque que la transaction proposée et son annonce aient un effet défavorable sur la capacité de Hologic à retenir et à embaucher du personnel clé, à maintenir ses relations avec ses clients, fournisseurs, partenaires, employés, actionnaires et autres relations commerciales, ainsi que sur ses résultats d’exploitation et ses activités en général ; et le risque que les détenteurs de CVR reçoivent des paiements inférieurs aux prévisions concernant les CVR après la clôture de la transaction proposée. De plus amples informations sur les facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les déclarations prospectives sont incluses dans le rapport annuel de Hologic sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 28 septembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 27 novembre 2024, les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, les rapports actuels sur formulaire 8-K et d’autres documents déposés de temps à autre par Hologic auprès de la SEC. Ces documents, lorsqu’ils sont disponibles, peuvent être consultés dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Hologic à l’adresse https://investors.hologic.com ou sur le site Web de la SEC à l’adresse https://www.sec.gov. Si l’un de ces risques se concrétise ou si l’une de ces hypothèses s’avère incorrecte, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites dans ces déclarations prospectives. Il peut exister d’autres risques dont Hologic n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime actuellement négligeables, mais qui pourraient également entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de celui-ci. Hologic décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations présentées ici afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l’exige.

Informations supplémentaires et où les trouver

Dans le cadre du projet d’acquisition de Hologic par des filiales de Blackstone Inc. et TPG Capital, Hologic déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations de Hologic (la « circulaire de sollicitation de procurations »). Hologic prévoit d’envoyer à ses actionnaires une circulaire de sollicitation de procurations définitive relative à l’opération proposée. HOLOGIC VOUS INVITE À LIRE ATTENTIVEMENT LA LETTRE DE PROCURATION ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS OU QUI SERONT DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT HOLOGIC, BLACKSTONE INC. TPG CAPITAL, LA TRANSACTION PROPOSÉE ET LES QUESTIONS CONNEXES. Vous pourrez obtenir gratuitement une copie de la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents connexes (lorsqu’ils seront disponibles) déposés par Hologic auprès de la SEC sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Vous pourrez également obtenir gratuitement une copie de la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents (lorsqu’ils seront disponibles) déposés par Hologic auprès de la SEC en accédant à la section Relations avec les investisseurs du site Web de Hologic à l’adresse https://investors.hologic.com ou en contactant le service Relations avec les investisseurs de Hologic à l’adresse investors@hologic.com ou en appelant le 858-410-8904.

Participants à la sollicitation

Hologic et ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Hologic dans le cadre de la transaction proposée.

Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de Hologic, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par détention de titres ou autres, sont présentées (i) dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Hologic pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, notamment sous les rubriques « Proposition n° 1 - Élection des administrateurs », « Dirigeants », « Discussion et analyse de la rémunération », « Tableaux de rémunération des dirigeants », « Titres détenus par les administrateurs et les dirigeants » et « Certaines relations et transactions avec des parties liées », qui a été déposée auprès de la SEC le 16 janvier 2025 et est disponible à l’adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ ny20038205x1_def14a.htm, et (ii) dans la mesure où les participations des administrateurs ou des dirigeants de Hologic dans les titres de la société ont changé depuis les montants indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de Hologic pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, ces changements ont été ou seront reflétés dans la déclaration initiale de propriété effective de titres sur le formulaire 3, la déclaration de changement de propriété effective sur le formulaire 4 ou la déclaration annuelle de changement de propriété effective sur le formulaire 5 déposés auprès de la SEC, qui sont disponibles dans les résultats de recherche EDGAR https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

D’autres informations concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects, par détention de titres ou autres, figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC dès qu’ils seront disponibles. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents comme indiqué ci-dessus.

Source : Hologic, Inc.

1 Sur la base de 228 millions d’actions diluées en circulation, de 2,2 milliards de dollars de trésorerie et d’investissements à court terme dans le bilan de Hologic et de 2,5 milliards de dollars de dette de Hologic au 27/09/2025. Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.