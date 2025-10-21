Aegis Software développe sa présence en France et signe un partenariat avec STPGroup

HORSHAM, Etats-Unis--(BUSINESS WIRE)--Aegis Software, un fournisseur mondial de logiciels de gestion et d’exécution de la production pour divers secteurs industriels, a annoncé aujourd’hui avoir signé un partenariat avec STPGroup pour étendre son soutien au marché français de l'électronique. STPGroup est spécialisé dans la distribution, la fabrication et l’intégration d’équipements industriels de production, et deviendra ainsi représentant en France de la plateforme de pilotage de production (MES) FactoryLogix d’Aegis.

FactoryLogix et les équipement machines de STPGroup utilisent le standard IPC CFX (Connected Factory Exchange) de la Global Electronics Association. Cela permet aux fabricants de rendre leur usine intégralement connectée, et ce plus facilement, en évitant tout souci d’intégration. Ceci illustre bien comment la collaboration peut simplifier la vie dans l’atelier.

« Grâce à nos clients communs, nous avons rapidement été convaincus des synergies entre les deux offres et nos philosophies d’entreprises, et notre objectif commun d’avant tout aider nos clients à rendre leur fabrication plus efficace, pérenne et compétitive », explique Julien Vignard, Directeur Général de STPGroup. « Ayant d’abord pour sujet principal l’amélioration de la gestion des stocks, nous couvrons maintenant aussi l’assemblage, la gestion de la qualité et la traçabilité complète des produits».

Cette collaboration s’inscrit dans l’expansion en France d’Aegis Software. Les prochaines étapes incluront notamment des événements communs proposés aux fabricants de l’électronique, leur permettant de voir en direct par eux-mêmes comment Aegis Software et STPGroup peuvent les aider à améliorer leurs opérations et leur compétitivité.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec STPGroup», déclare Daniel Walls, Directeur Général Europe chez Aegis Software. « FactoryLogix vient renforcer leur offre, procurant aux fabricants une plateforme MES robuste qui favorise l’efficacité, garantit la qualité et apporte une traçabilité complète. Ce partenariat reflète notre engagement à aider les fabricants d'électronique en France à fonctionner plus efficacement et à rester compétitifs ».

A propos d’Aegis Software

Fondée en 1996, Aegis est un leader mondial des solutions logicielles et technologiques MES destinées à la fabrication discrète dans divers secteurs stratégiques. Sa plateforme offre une infrastructure unifiée couvrant la production, la qualité, la gestion des matériaux et l’analyse des données pour les lignes de production, les usines et les sites du monde entier. Plus de 2200 usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine s’appuient sur les solutions d’Aegis. Les fabricants des secteurs de l’aérospatiale, la défense, l’électronique, le médical et l’automobile font confiance à Aegis pour accélérer le lancement de leurs produits, garantir la conformité réglementaire, assurer une traçabilité totale et réduire les coûts, tout en favorisant une amélioration continue des opérations. Le siège mondial d’Aegis est situé à Horsham, en Pennsylvanie (États-Unis), avec des bureaux en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez notre site internet: https://www.aiscorp.com/fr. Rapidité, contrôle et visibilité pour la fabrication.

Note : FactoryLogix est une marque déposée de Aegis Industrial Software. Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

A propos de STPGroup

STP Electronics fait partie de STPGroup et a été créée en 2006 par une équipe imprégnée de plus de 25 années d’expérience dans l’industrie électronique. C’est la garantie de la compétence démontrée et d’une grande connaissance des problématiques industrielles. Le contact permanent avec les clients et les besoins du marché est aujourd’hui comme hier, la véritable clé de la performance de l’entreprise.

Dans une activité où le positionnement concurrentiel tient une place prépondérante en termes de qualité et de performance économique, tout ce qui concourt à apporter une différence positive est accueilli avec enthousiasme. C’est là toute l’ambition de STP Electronics. Proposer aux petits et grands noms de la filière, ces équipements qui font la différence tout au long des process de fabrication de cartes électroniques. Vous trouverez plus d’informations sur le site : https://stp-emcgroup.com/.