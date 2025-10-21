Xsolla et Flexion annoncent un partenariat stratégique visant à offrir aux développeurs de jeux vidéo des paiements fluides et une portée mondiale

LOS ANGELES et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société internationale spécialisée dans le commerce de jeux vidéo qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs produits, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Flexion, une société de marketing de jeux vidéo qui permet aux développeurs de se développer sur des marchés alternatifs à travers le monde. Ensemble, les deux sociétés vont associer l’expertise éprouvée de Flexion en matière de distribution à celle de Xsolla en matière de solutions de paiement de pointe afin d’aider les développeurs à augmenter leurs revenus, à élargir leur audience et à établir un engagement direct avec les joueurs.

Si les développeurs bénéficient désormais d’une plus grande liberté dans la distribution et la monétisation de leurs jeux mobiles, ils sont confrontés à des défis lorsqu’il s’agit de maximiser leurs marges et de toucher des joueurs de différents marchés. Le partenariat entre Xsolla et Flexion offre une solution simplifiée combinant des canaux de distribution alternatifs et des paiements intégrés sans friction aux jeux. Cette solution leur permet de saisir de nouvelles opportunités de revenus tout en offrant aux joueurs une expérience localisée et transparente.

Principaux avantages du partenariat Xsolla + Flexion :

Paiements sans friction : intégration prête à l’emploi des achats dans les applications, optimisée par le système de paiement mondial de Xsolla, disponible via la plateforme de Flexion.

intégration prête à l’emploi des achats dans les applications, optimisée par le système de paiement mondial de Xsolla, disponible via la plateforme de Flexion. Liberté de la vente directe aux consommateurs : les développeurs ont désormais la possibilité de commercialiser leurs produits directement auprès des joueurs via les boutiques web et les boutiques d’applications, leur permettant de renforcer l’engagement et la fidélisation.

les développeurs ont désormais la possibilité de commercialiser leurs produits directement auprès des joueurs via les boutiques web et les boutiques d’applications, leur permettant de renforcer l’engagement et la fidélisation. Portée mondiale, expérience locale : la présence bien établie de Flexion sur des plateformes telles que Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi et ONE Store, combinée à la prise en charge par Xsolla de plus de 130 devises et 26 langues, garantit une couverture mondiale avec une offre localisée.

la présence bien établie de Flexion sur des plateformes telles que Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi et ONE Store, combinée à la prise en charge par Xsolla de plus de 130 devises et 26 langues, garantit une couverture mondiale avec une offre localisée. Croissance prouvée du chiffre d’affaires : les développeurs qui utilisent Flexion observent généralement une augmentation de 10 % de leur chiffre d’affaires par rapport à la distribution via Google Play.

les développeurs qui utilisent Flexion observent généralement une augmentation de 10 % de leur chiffre d’affaires par rapport à la distribution via Google Play. Intégration transparente : l’expertise acquise depuis dix ans par Flexion sur les marchés alternatifs garantit une intégration sans risque pour les développeurs et transparente pour les joueurs.

« La mission de Xsolla est d’aider les développeurs à étendre leur portée et à renforcer leurs modèles commerciaux grâce à des solutions de monétisation flexibles », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « En nous associant à Flexion, nous réunissons deux domaines d’expertise éprouvés : la distribution et les paiements. Notre objectif est de leur offrir davantage de liberté, des marges plus importantes, et de les aider à tisser des liens significatifs avec les joueurs. »

« Flexion permet d’introduire sur de nouveaux marchés bon nombre des jeux les plus rentables au monde. Grâce à notre partenariat avec Xsolla, nos développeurs bénéficient désormais d’un système prêt à l’emploi pour intégrer des achats dans les applications dans le cadre l’intégration de Flexion. Ils pourront ainsi commercialiser leurs jeux avec des méthodes de paiement plus rentables, tant dans les boutiques en ligne que dans les boutiques d’applications », a confié pour sa part Jens Lauritzson, PDG et fondateur de Flexion.

Le partenariat Xsolla + Flexion associe le portefeuille de Flexion, composé de 34 titres distribués dont quatre figurent parmi les dix jeux mobiles à plus forts revenus au monde, à l’expertise mondiale de Xsolla en matière de paiement, au service de certains des développeurs et éditeurs les plus performants au monde.

Pour plus d’informations sur le partenariat entre Xsolla et Flexion, rendez-vous sur : xsolla.pro/flexion

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur xsolla.com

À propos de Flexion :

Flexion permet aux jeux vidéo d’atteindre de nouveaux publics et marchés, aidant ainsi les développeurs à augmenter leurs revenus et leur engagement à moindre coût et avec un minimum de risques. Forte de plus de dix ans d’expertise dans la distribution alternative, Flexion travaille avec des plateformes de premier plan comme Amazon, Huawei, Samsung, Xiaomi et ONE Store. Flexion est cotée au Nasdaq First North Growth Market, sous le sigle FLEXM.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur flexion.games

