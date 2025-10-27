Wilmington PharmaTech獲Curewell Capital重大投資，持續推進業務擴張

德拉瓦州紐華克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Wilmington PharmaTech (“WPT”)是一家總部位於美國的專業委託研究開發和製造的外包服務公司(CRDMO)，專注于客製化小分子原料藥(API)的研發和生產。該公司今日宣布獲得Curewell Capital (“Curewell”)的多數股權投資，Curewell是一家總部位於洛杉磯的私人股權公司，專注於打造業界領先的醫療保健企業。WPT創辦人兼執行長Hui-Yin “Harry” Li博士將保留大量股權，並繼續與管理團隊共同領導公司營運。此次與Curewell的合作將為WPT提供重要的成長資本，用於擴大生產能力，並進一步提升其在美國生產全系列小分子原料藥的端對端能力。

WPT成立於2003年，在數百個新型原料藥計畫中累積了深厚的專業經驗，業務涵蓋複雜合成、新藥研發、規模化生產和cGMP供應。公司提供全面的原料藥研發、分析和生產解決方案，可順暢銜接從早期發現和臨床開發到規模化生產和商業化供應的全流程。

WPT總部位於美國德拉瓦州占地54英畝的園區，營運兩座相鄰的尖端生產設施，具備全面的cGMP生產能力，包括專用高活性原料藥(HPAPI)生產和抗體偶聯藥物（ADC）車間，研發中心。德拉瓦園區還預留大量已獲准的綠地空間，用於未來複雜生物製藥生產的擴建，這一布局使WPT成為全球生物製藥創新企業的策略性合作夥伴，這些企業正尋求在美國本土擁有專屬生產能力。

李博士表示：「我們期待與Curewell Capital攜手合作，憑藉核心競爭力加快推進成長策略，並承諾進一步提升自身能力和產能，以更好地服務全球生物製藥合作夥伴。對於那些希望解決製程研發與生產中的複雜難題、提高成本效益、加快生產流程以更快將新療法帶給病患的創新企業而言，Wilmington PharmaTech是理想的合作夥伴。」

Curewell Capital合夥人Michael Dal Bello補充說道：「我們很高興能與李博士及其優秀團隊合作，他們打造了一家非凡的企業，不僅擁有深厚的科學專業知識，更因卓越的成就在製藥科學界享有盛譽。鑑於市場對美國本土專業開發能力和可靠、高品質生產能力的強勁需求，我們的投資將協助WPT加快其下一階段的成長。」

Potter Anderson擔任Wilmington PharmaTech的法律顧問。Kirkland & Ellis擔任Curewell Capital的法律顧問。

關於Wilmington PharmaTech

Wilmington PharmaTech在數百個原料藥計畫和180多項藥品臨床試驗申請(IND)申報中累積了深厚的科學經驗，可提供全面的小分子原料藥研發和生產解決方案，以滿足複雜和加快推進的藥物發現、臨床研究和商業化需求。WPT為小分子原料藥的整個藥物開發生命週期提供端對端支援，既融合了委託研究外包服務公司（CRO）的深厚科學底蘊，又具備委託開發和製造外包公司（CDMO）的高效敏捷性，服務涵蓋客製化合成、從新藥研發到方法與製程開發的順暢支援、整合式和獨立分析服務、起始物料供應，以及美國本土規模化cGMP原料藥生產。Wilmington PharmaTech總部位於德拉瓦州紐華克，54英畝的園區內設有專用臨床和商業化生產工廠，並在中國蘇州設有研發中心。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.wilmingtonpharmatech.com。

關於Curewell Capital

Curewell是一家總部位於洛杉磯的私人股權公司，專注於打造總部位於北美的業界領先中型醫療保健企業。憑藉在醫療保健服務、製藥服務、醫療器材和醫療保健技術領域數十年的投資和營運經驗，Curewell致力於與引領一流企業的創辦人和管理團隊合作，共同改善病患治療效果、提升效率並推動創新。Curewell專有的GRO™架構會根據每家公司的特點量身打造，透過業務成長和卓越營運驅動長期價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.curewellcapital.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。