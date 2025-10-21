Xsolla und Flexion geben strategische Partnerschaft bekannt, um reibungslose Zahlungen und globale Reichweite für Spieleentwickler zu ermöglichen

LOS ANGELES UND LONDON--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwicklern bei der Markteinführung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Produkte hilft, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Flexion, einem Unternehmen für Spielemarketing, bekannt, um Entwicklern die Expansion in alternative Märkte weltweit zu ermöglichen. Gemeinsam werden die Unternehmen die bewährte Vertriebskompetenz von Flexion mit den branchenführenden Zahlungslösungen von Xsolla integrieren, um Entwicklern dabei zu helfen, ihre Einnahmen zu steigern, ihre Reichweite zu vergrößern und eine direkte Beziehung zu den Spielern aufzubauen.

Da Entwickler neue Freiheiten bei der Verbreitung und Monetarisierung von Handyspielen erhalten, stehen sie vor der Herausforderung, ihre Margen zu maximieren und Spieler in verschiedenen Märkten zu erreichen. Die Partnerschaft zwischen Xsolla und Flexion bietet eine optimierte Lösung, indem sie alternative Vertriebskanäle mit reibungslosen In-Game-Zahlungen kombiniert. Dies ermöglicht es Entwicklern, neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen und Spielern gleichzeitig lokalisierte, nahtlose Erlebnisse zu bieten.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Partnerschaft zwischen Xsolla und Flexion gehören:

Reibungslose Zahlungen: Integration sofort einsatzbereiter In-App-Kaufmöglichkeiten, unterstützt durch das globale Zahlungssystem von Xsolla, verfügbar über die Plattform von Flexion.

Integration sofort einsatzbereiter In-App-Kaufmöglichkeiten, unterstützt durch das globale Zahlungssystem von Xsolla, verfügbar über die Plattform von Flexion. Freiheit des Direktverkaufs: Entwickler erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte über Web- und App-Stores direkt an die Spieler zu vermarkten, um so deren Engagement und Bindung zu stärken.

Entwickler erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte über Web- und App-Stores direkt an die Spieler zu vermarkten, um so deren Engagement und Bindung zu stärken. Globale Reichweite, lokale Erfahrung: Flexions etablierte Präsenz auf Plattformen wie Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi und ONE Store in Verbindung mit Xsollas Unterstützung für über 130 Währungen und 26 Sprachen gewährleistet eine globale Reichweite mit lokalisierter Implementierung.

Flexions etablierte Präsenz auf Plattformen wie Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi und ONE Store in Verbindung mit Xsollas Unterstützung für über 130 Währungen und 26 Sprachen gewährleistet eine globale Reichweite mit lokalisierter Implementierung. Erwiesenes Umsatzwachstum: Entwickler, die Flexion nutzen, erzielen in der Regel einen Umsatzanstieg von 10 % im Vergleich zum Vertrieb über Google Play.

Entwickler, die Flexion nutzen, erzielen in der Regel einen Umsatzanstieg von 10 % im Vergleich zum Vertrieb über Google Play. Nahtlose Integration: Die jahrzehntelange Erfahrung von Flexion auf alternativen Märkten gewährleistet eine risikoarme Integration für Entwickler und einen reibungslosen Ablauf für die Spieler.

„Xsolla hat sich zum Ziel gesetzt, Entwicklern dabei zu helfen, ihre Reichweite zu vergrößern und ihre Geschäftsmodelle durch flexible Monetarisierungslösungen zu stärken“, so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. „Durch die Partnerschaft mit Flexion kombinieren wir unsere bewährten Fachkenntnisse aus dem Vertrieb und dem Zahlungsverkehr, um mehr Freiheit, höhere Margen und bessere Verbindungen zwischen Entwicklern und Spielern zu schaffen.“

„Flexion hilft dabei, viele der weltweit umsatzstärksten Spiele auf neuen Märkten zu etablieren. Durch die Partnerschaft mit Xsolla erhalten unsere Entwickler nun im Rahmen der Integration mit Flexion eine sofort einsatzbereite, reibungslose Lösung vom Internet Access Provider (IAP). Sie erhalten die Möglichkeit, ihre Spiele über Zahlungswege mit höherer Gewinnspanne zu vermarkten, sowohl in Webshops als auch in App-Stores“, sagte Jens Lauritzson, CEO und Gründer von Flexion.

Die Partnerschaft zwischen Xsolla und Flexion vereint das Portfolio von Flexion mit 34 vertriebenen Titeln – von denen vier zu den weltweit zehn umsatzstärksten Handyspielen zählen – mit der globalen Zahlungsexpertise von Xsolla, um einige der weltweit erfolgreichsten Entwickler und Publisher zu bedienen.

Für weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Xsolla und Flexion besuchen Sie bitte: xsolla.pro/flexion

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Mehr Informationen finden Sie unter: xsolla.com

Über Flexion:

Flexion erschließt neue Zielgruppen und Märkte für Spiele und hilft Spieleentwicklern dabei, ihren Umsatz und das Engagement ihrer Kunden mit minimalen Kosten und Risiken zu steigern. Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich alternativer Vertriebskanäle und arbeitet mit führenden Plattformen wie Amazon, Huawei, Samsung, Xiaomi und ONE Store zusammen. Flexion ist an der Nasdaq First North Growth Market notiert, Kürzel: FLEXM.

Für weitere Informationen besuchen Sie flexion.games

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.