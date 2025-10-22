-

Esri与联合国人口基金深化战略合作，助力2030年全球人口普查计划

双方协作通过地理位置数据共享强化人口普查能力

雷德兰兹，加利福尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球位置智能领域的领先企业Esri今日宣布，与联合国人口基金（UNFPA）深化战略合作伙伴关系，以支持2030年全球人口普查计划。基于2020年人口普查周期的成功合作，双方继续将地理信息系统（GIS）技术深度融入人口普查全流程。通过运用GIS技术，各国统计与普查机构将获得更具权威性的地理空间数据，并采用更高效便捷的普查规划、数据采集与信息传播方法。

Esri全球业务发展经理Linda Peters表示，"国家人口普查项目往往需要完成全国范围的地图绘制工作。GIS技术正逐渐成为人口普查各环节的核心支撑，但许多国家统计机构仍缺乏相关技术部署经验。我们很荣幸能提供专业技术资源，助力这项大规模权威数据采集与传播工作的顺利实施。”

位置智能与人口普查的深度融合，对制定影响社区发展的科学决策至关重要。例如，普查数据能够帮助确定新建学校的选址、老年人医疗服务的优先投放区域，以及其他基本公共资源的优化配置。Esri与联合国人口基金的合作为各国提供了实施成功普查所需的支持与资源，最终助力提升决策质量与资源分配效率。

Esri长期与各国统计机构保持合作，协助其整合统计数据与地理空间信息。2020年，联合国人口基金运用Esri技术开发了“联合国人口基金新冠疫情易感人口监测平台”。该交互式工具为公共卫生工作者、政策制定者和公众提供了易感人群的信息，为疫情防控部署提供了关键数据支撑，有效保障了民众生命安全。

此次续约对于面临普查资金和具体实施挑战的国家具有特殊意义。通过提供必要工具与资金支持，Esri与联合国人口基金正帮助这些国家获取准确及时的普查数据，这对实现有效规划与发展至关重要。在上个普查周期中，Esri通过资助计划支持了超过45个国家，其中半数国家获得了联合国人口基金的联合资助。

要深入了解Esri如何帮助统计机构采用地理空间技术开展人口普查数据采集，请访问：esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

版权所有© 2025 Esri。保留所有权利。Esri、Esri地球徽标、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com是Esri在美国、欧洲联盟或某些其他司法管辖区的商标、服务标志或注册商标。本文中提及的其他公司以及产品或服务可能是相关标志所有者的商标、服务标志或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

