Esri和聯合國人口基金延長戰略合作關係，支援2030年人口普查

這項合作將透過共享定位資料提升人口普查成果

加州，瑞德蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球位置智慧翹楚Esri今天宣布延長與聯合國人口基金 (UNFPA) 的合作關係，以支援2030年人口普查。這份合作關係以2020年人口普查的成功合作前例為基礎，旨在將地理資訊系統 (GIS) 技術嵌入普查工作的各個面向。各國統計和人口普查局將可利用GIS取得更權威的定位資料，以及更快、更有效的規劃、收集和傳播方法。

「國家普查計畫經常涉及繪製全國地圖。」Esri全球業務發展經理Linda Peters說，「GIS對普查中的每個步驟都有其重要性，但是許多國家的統計局都對如何佈署GIS感到陌生。我們樂於提供可以協助完成大規模權威性資料收集以及通訊的資源。」

要做出有益社區的明智決策，就必須將位置情報整合到人口普查作業中。例如，人口普查資料有助於敲定建造新學校的最佳地點、分析哪個地方最需要銀髮族醫療保健服務，以及如何擬定其他基本公共服務的優先順序。Esri和聯合國人口基金的合作確保各國獲得順利進行人口普查所需的支援和資源，最終做出更好的決策和資源分配。

Esri長期與各國統計局合作，幫助他們整合統計和地理空間資訊。聯合國人口基金在2020年使用Esri的技術打造聯合國人口基金「COVID-19弱勢人口」儀表板。這套互動工具提供公共衛生工作者、政策制定者和公眾有關易受COVID-19影響的人口資料，有助於根據對象做好準備和應對工作，拯救生命。

更新這份合作關係對在注資和開展人口普查時遭遇困難的國家尤其重要。Esri和聯合國人口基金提供必要的工具和財務支持，幫助這些國家及時取得進行有效規劃和發展不可或缺的正確普查資料。在上一輪人口普查期間，Esri透過其補助款計劃為45個以上的國家提供支援，其中半數國家得到了聯合國人口基金的財務支持。

如欲進一步了解Esri如何協助各國統計局採用地理方法收集人口普查資料，請造訪：esri.com/en-us/industries/official-statistics/geospatial-enablement-program/overview

關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場巨擘，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com.

Copyright © 2025 Esri。保留所有權利。Esri、Esri地球標誌、ArcGIS、The Science of Where、esri.com和@esri.com為Esri在美國、歐洲共同體或其他某些司法管轄區的商標、服務標誌或註冊商標。文中提及的其他公司、產品或服務，可能是其各自擁有者的商標、服務標誌或註冊商標。

