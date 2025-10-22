INNIO haalt de grootste bestelling in de geschiedenis van het bedrijf binnen met VoltaGrid, om in te staan voor de opwekking van stroom voor een van de grootste datacenters ter wereld

JENBACH, Oostenrijk & HOUSTON, V.S.--(BUSINESS WIRE)--INNIO Group maakte vandaag de grootste bestelling voor levering van stroom uit de geschiedenis van het bedrijf bekend: een baanbrekend stroominfrastructuurproject van 2,3 GW bestaande uit 92 powerpacks, die elk instaan voor een output van 25 MW. Het initiatief met VoltaGrid verstevigt INNIO’s positie als belangrijke leverancier van energieoplossingen voor de snel uitbreidende sector van datacenters in de V.S.

“Deze grote bestelling benadrukt de kracht van INNIO’s technologie en ons vermogen om de AI-revolutie van stroom te voorzien met intelligente, sterk presterende energieoplossingen,” verklaart Dr. Olaf Berlien, voorzitter en CEO van INNIO Group. “We zijn trots dat we met VoltaGrid mogen samenwerken om de energie-infrastructuur van morgen vorm te geven.”

“Dit is een belangrijke stap naar het uitbouwen van de energie-infrastructuur voor het AI-tijdperk,” voegt Nathan Ough, CEO van VoltaGrid, hieraan toe. “Samen met INNIO leveren we een schaalbare oplossing die prestaties van stroomnetniveau combineert met ultrasnelle respons, nul afhankelijkheid van batterijen en luchtuistoot volgens bijna-nul criteria. Ons partnerschap biedt de nodige snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid om datacenters van de volgende generatie van stroom te voorzien.”

INNIO’s geavanceerde energieoplossing, ontwikkeld in samenwerking met VoltaGrid, is ontworpen om de ontplooiing van datacenters te versnellen en de prestatie van GPU's voor activiteiten aangestuurd door AI te maximaliseren. Het systeem, gebaseerd op INNIO’s Jenbacher-technologie, verschaft primair vermogen, back-upvermogen en piekvermogen in één enkel geïntegreerd platform, waardoor uitzonderlijke operationele flexibiliteit wordt geboden.

De oplossing behoudt het volle vermogen en volledige efficiëntie, zelfs bij een omgevingstemperatuur tot 122°F (50°C), en levert uitstekende tijdelijke prestaties, in staat om zeer vluchtige belastingsschommelingen aan te kunnen. We schatten dat het tot 10 procent meer efficiënt is in vergelijking met alternatieve technologieën, wat in de geïnstalleerde capaciteit van 2,3 GW een brandstofbesparing van meer dan USD 300 miljoen per jaar mogelijk maakt.

Over INNIO Group

INNIO Group is een vooraanstaande aanbieder van energieoplossingen en services die industrieën en gemeenschappen in staat stelt om duurzame energie vandaag werkelijkheid te maken. Met de productmerken Jenbacher en Waukesha en haar door AI aangestuurd myplant digitaal platform, biedt INNIO Group innovatieve oplossingen voor stroominfrastructuur voor datacenters, het opwekken van distributiestroom en compressietoepassingen. Met haar flexibele, schaalbare en veerkrachtige energieoplossingen en services, stelt INNIO Group haar klanten in staat om de energieovergang in de hele energiewaardeketen mogelijk te maken en verzekert het een betrouwbare stroomvoorziening, zelfs op plaatsen waar geen stroomnet beschikbaar is.

Voor meer informatie gaat u naar de website van INNIO Group op innio.com.

Over VoltaGrid

VoltaGrid is een innovator van schone energie gevestigd in de V.S. die ultrareactieve stroomoplossingen op basis van aardgas met lage uitstoot levert voor datacenters, industriële activiteiten en veerkracht van stroomnetten. Het eigen platform van het bedrijf combineert prestaties die in de sector toonaangevend zijn, met modulaire, schaalbare integratie, waardoor VoltaGrid voor energie-infrastructuur van de volgende generatie een voorkeurpartner is.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.