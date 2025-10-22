Hologic será adquirida por Blackstone y TPG por hasta 79 dólares por acción

MARLBOROUGH, Massachusetts y NUEVA YORK Y SAN FRANCISCO Y FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo para su adquisición por fondos gestionados por Blackstone (“Blackstone”) y TPG en una transacción valuada en hasta 79 dólares por acción, lo que representa un valor de empresa de hasta 18.300 millones de dólares.1

En virtud de los términos del acuerdo, Blackstone y TPG adquirirán todas las acciones en circulación de Hologic a 76 dólares por acción en efectivo más un derecho de valor contingente no negociable (CVR, por sus siglas en inglés) para recibir hasta 3 dólares por acción en dos pagos de hasta 1,50 dólares cada una, por una contraprestación total de hasta 79 dólares por acción en efectivo. El CVR no negociable se emitiría a los accionistas de Hologic al cierre y se pagarían, en todo o en parte, tras el logro de determinados objetivos globales de ingresos por la división de Salud Mamaria de Hologic en los años fiscales 2026 y 2027.

El precio de compra total representa una prima de aproximadamente el 46 % del precio de cierre de Hologic el 23 de mayo de 2025, la última jornada bursátil completa antes de que los medios de comunicación informen sobre una posible transacción relacionada con Hologic. La transacción incluye importantes inversiones minoritarias de una subsidiaria de total propiedad de la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (Abu Dhabi Investment Authority, “ADIA”) y una filial de GIC.

“Hoy comienza un nuevo y emocionante capítulo para Hologic ya que unimos fuerzas con los extraordinarios equipos de Blackstone y TPG”, señaló Stephen P. MacMillan, presidente y director ejecutivo de Hologic. “Con sus recursos, experiencia y compromiso con la salud de las mujeres, Blackstone y TPG ayudarán a acelerar nuestro crecimiento y mejorar nuestra capacidad de brindar tecnologías médicas esenciales a los clientes y sus pacientes en todo el mundo. Esta transacción ofrece un valor inmediato y atractivo para los accionistas de Hologic, lo que refleja la dedicación de nuestros empleados cuya ardua labor ha hecho posible este hito”.

Ram Jagannath, director general sénior de Blackstone, manifestó: “Hologic es un extraordinario líder mundial que fomenta la salud de las mujeres, con una reputación consolidada por sus innovadores productos médicos y de diagnóstico de alta calidad. Hemos seguido de cerca a la empresa durante muchos años y hemos admirado durante mucho tiempo el impacto positivo que sus tecnologías que cambian la vida han producido en millones de pacientes en todo el mundo. Nos complace asociarnos con sus empleados sumamente talentosos y competentes, junto con TPG, para invertir aún más en la innovación y el crecimiento permanentes de los productos de Hologic”.

“Los productos y las tecnologías de carácter médico impulsados por la innovación de Hologic promueven la detección y el cuidado con el fin de mejorar los resultados para la salud de las mujeres en todo el mundo”, dijo John Schilling, M.D., socio cogerente de TPG Capital. “Invertir en la innovación del cuidado médico ha sido algo fundamental para TPG durante décadas y Hologic representa una oportunidad imperdible para aprovechar nuestra experiencia en el tema a fin de apoyar el desarrollo de soluciones de próxima generación que continuarán promoviendo sólidos resultados clínicos y mejorarán el cuidado de los pacientes. Tenemos el orgullo de asociarnos con el equipo de Hologic y Blackstone en este nuevo y emocionante capítulo”.

Aprobaciones, tiempos y detalles de la transacción

Se prevé que la transacción se cerrará en el primer semestre del año calendario 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas de Hologic, la recepción de las aprobaciones reglamentarias necesarias y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. El directorio de Hologic ha aprobado por unanimidad el acuerdo de fusión y recomienda que los accionistas de Hologic voten mediante sus acciones para aprobar la transacción y adoptar el acuerdo de fusión.

Blackstone y TPG han obtenido financiación comprometida para la transacción. Han entregado a Hologic una carta de compromiso de financiación de deuda de Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada y SMBC, y cartas de compromiso de capital de fondos asesorados por Blackstone y TPG que, teniendo en cuenta el balance de la empresa, en total, son suficientes para financiar el precio de compra y pagar los honorarios y gastos relacionados con el cierre. También se espera que la estrategia de capital privado de Blackstone para los inversores individuales invierta como parte de la transacción. TPG invierte en Hologic a través de TPG Capital, la plataforma de capital privado de la empresa en Estados Unidos y Europa.

Una vez finalizada la transacción, las acciones ordinarias de Hologic dejarán de cotizarse en el mercado de valores de Nasdaq. La empresa mantendrá su sede social en Marlborough, Massachusetts, y continuará operando con el nombre y la marca Hologic.

El acuerdo de fusión incluye un período de "compras" de 45 días, durante el cual Hologic y sus asesores podrán solicitar, considerar y negociar propuestas de adquisición alternativas de terceros. El directorio de Hologic tendrá derecho a rescindir el acuerdo de fusión para celebrar una transacción que ofrezca una propuesta superior, con sujeción a los términos y condiciones del acuerdo de fusión. No se puede garantizar que este proceso dé lugar o no a una propuesta superior. Hologic no tiene intención de revelar novedades sobre este proceso a menos que determine que dicha divulgación sea apropiada o necesaria.

Resultados financieros del cuarto trimestre de Hologic

Según lo anunciado el 2 de octubre, Hologic tiene previsto publicar sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2025 con un comunicado de prensa el 3 de noviembre. Dada la transacción anunciada hoy, Hologic no tiene intención de proporcionar orientación financiera para el año fiscal 2026 en este próximo comunicado de prensa. Además, Hologic no tiene previsto celebrar ninguna conferencia sobre resultados mientras la transacción esté pendiente. La empresa tiene previsto presentar su Formulario 10-K para el año fiscal 2025 ante la SEC a fines de noviembre.

Asesores

Goldman Sachs & Co. LLC es el asesor financiero exclusivo de Hologic, y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz se desempeña como asesor legal de la empresa. Citi cumple la función de asesor financiero exclusivo, Kirkland & Ellis LLP ejerce como asesor legal, y Ropes & Gray brinda asesoramiento en materia de normativa sanitaria al consorcio liderado por Blackstone y TPG.

Acerca de Hologic

Hologic, Inc. es líder mundial en el área de la salud de la mujer, y se dedica al desarrollo de tecnologías médicas innovadoras que detectan, diagnostican y tratan eficazmente diferentes enfermedades y elevan el nivel de atención médica en todo el mundo. Para obtener más información acerca de Hologic, visite www.hologic.com .

Acerca de Blackstone

Blackstone es el mayor gestor de activos alternativos del mundo. Blackstone busca ofrecer rendimientos atractivos a inversores institucionales y particulares mediante el fortalecimiento de las empresas en las que invierte. Los 1,2 billones de dólares en activos gestionados por Blackstone incluyen estrategias de inversión globales centradas en el sector inmobiliario, el capital privado, el crédito, la infraestructura, las ciencias de la vida, el capital de crecimiento, los fondos secundarios y los fondos de cobertura. Para más información, visite www.blackstone.com. Siga a @blackstone en LinkedIn, X (Twitter)e Instagram.

Acerca de TPG

TPG es una firma líder global en gestión de activos alternativos, fundada en San Francisco en 1992, con 261.000 millones de dólares en activos bajo gestión y equipos de inversión y operaciones en todo el mundo. TPG invierte en un conjunto de estrategias ampliamente diversificado, que incluyen capital privado, impacto, crédito, bienes raíces y soluciones de mercado. Nuestra estrategia única se basa en la colaboración, la innovación y la inclusión. Nuestros equipos combinan una profunda experiencia en productos y sectores con amplias capacidades y conocimientos para desarrollar perspectivas diferenciadas y aportar valor a nuestros inversores de fondos, empresas de cartera, equipos de gestión y comunidades.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" con el significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "puede", "hará", "debe", "podría", "debería", "espera", "planea", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "proyecta", "predice", "probable", "futuro", "estrategia", "potencial", "busca", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, a modo de ejemplo, declaraciones sobre los beneficios y el cronograma del cierre de la fusión. Estas declaraciones prospectivas se basan en presunciones formuladas por Hologic hasta la fecha del presente y están sujetas a riesgos e incertidumbres tanto conocidos como desconocidos que podrían causar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los previstos.

Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían afectar de manera adversa a los negocios y perspectivas de Hologic y que, de otra manera, podrían causar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los anticipados, incluidos, a modo de ejemplo, el momento, la recepción y los términos y condiciones de cualquier aprobación gubernamental y regulatoria requerida de la transacción propuesta que podría demorar la consumación de la transacción propuesta o causar que las partes abandonen la transacción propuesta; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de fusión celebrado de conformidad con la transacción propuesta; la posibilidad de que los accionistas de Hologic tal vez no aprueben la transacción propuesta; el riesgo de que las partes del contrato de fusión no puedan cumplir con las condiciones de la transacción propuesta de manera oportuna o en ningún momento; los riesgos relacionados con la interrupción del tiempo de gestión de las operaciones comerciales en curso debido a la transacción propuesta; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la transacción propuesta podría tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Hologic; el riesgo de costos o gastos inesperados resultantes de la transacción propuesta; el riesgo de cualquier litigio relacionado con la transacción propuesta; el riesgo de que la transacción propuesta y su anuncio podría tener un efecto adverso en la capacidad de Hologic de conservar y contratar personal clave y mantener relaciones con los clientes, proveedores, socios, empleados, accionistas y otras relaciones comerciales y en sus resultados operativos y negocios en general; y el riesgo de que los titulares de los CVR reciban pagos menores a los anticipados con respeto a los CVR tras el cierre de la transacción propuesta. Demás información sobre los factores que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los resultados anticipados por las declaraciones prospectivas se incluyen en el Informe Anual de Hologic vertido en el Formulario 10-K correspondiente al año fiscal finalizado el 28 de septiembre de 2024 que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC ”) el 27 de noviembre de 2024, los Informes Trimestrales del Formulario 10-Q, los Informes Actuales del Formulario 8-K y demás documentos que Hologic presentó oportunamente ante la SEC. Estos documentos, cuando estén disponibles, se publicarán en la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Hologic en https://investors.hologic.com o en el sitio web de la SEC en https://www.sec.gov. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o cualquiera de estas presunciones demuestra ser incorrecta, los resultados reales podrían diferir de manera sustancial de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Podrá haber más riesgos que Hologic en la actualidad no conoce o que Hologic en la actualidad considera no importantes y que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente hasta la fecha del presente. Hologic renuncia de manera expresa a toda obligación o compromiso de publicar toda actualización o revisión de dichas declaraciones presentadas en el presente para reflejar todo cambio en las expectativas o todo cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basan dichas declaraciones, excepto por lo establecido por ley.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la adquisición propuesta de Hologic por las filiales de Blackstone Inc. y TPG Capital, Hologic presentará ante la SEC una Declaración de Representación de Hologic (la “ Declaración de Representación ”). Hologic planea enviar por correo una Declaración de Representación definitiva a sus accionistas relacionada con la transacción propuesta. HOLOGIC EXIGE QUE SE LEA LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES PRESENTADOS O QUE SE PRESENTARÁN ANTE LA SEC CON PRECAUCIÓN A MEDIDA QUE SE PONGAN A DISPOSICIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN CUALQUIER REFORMA O SUPLEMENTOS DE ESTOS DOCUMENTOS, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE HOLOGIC, BLACKSTONE INC., TPG CAPITAL, LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS. Se podrá obtener una copia gratuita de la Declaración de Representación y demás documentos relacionados (cuando estén disponibles) presentados por Hologic ante la SEC en el sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. También se podrá obtener una copia gratuita de la Declaración de Representación y demás documentos (cuando estén disponibles) presentados por Hologic ante la SEC accediendo a la sección de relaciones con los inversores del sitio web de Hologic en https://investors.hologic.com o contactando a relaciones con los inversores de Hologic en investors@hologic.com o llamando al 858-410-8904.

Participantes de la solicitud

Hologic y sus directores y ejecutivos podrán considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de Hologic en relación con la transacción propuesta.

La información referida a los directores y ejecutivos de Hologic, incluida una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otra manera, está contenida (i) en la declaración de representación definitiva de Hologic correspondiente a su Asamblea Anual de Accionistas de 2025, incluida bajo el título "Propuesta n.° 1: elecciones de directores", "Ejecutivos", "Debate y análisis de la compensación", "Cuadros de compensaciones de ejecutivos", "Titularidad de títulos valores por directores y ejecutivos" y "Ciertas relaciones y transacciones con partes relacionadas", que se presentó ante la SEC el 16 de enero 2025 y está disponible en https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/859737/000114036125001287/ny20038205x1_def14a.htm, y (ii) en la medida en que las participaciones en valores de Hologic por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde los montos establecidos en la declaración de representación definitiva de Hologic para su Asamblea Anual de Accionistas de 2025, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en la Declaración Inicial de Propiedad Efectiva de Valores en el Formulario 3, la Declaración de Cambios en la Propiedad Efectiva en el Formulario 4 o la Declaración Anual de Cambios en la Propiedad Efectiva en el Formulario 5 presentados ante la SEC, que están disponibles en los resultados de búsqueda de EDGAR https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=0000859737&owner=only.

Otra información relacionada con los participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencia de valores o de otro tipo, estarán contenidas en la declaración de representación y demás material relevante que se presentarán ante la SEC cuando están disponibles. Se puede obtener copias gratuitas de dichos documentos tal como se describe más arriba.

Fuente: Hologic, Inc.

1 Basado en 228 millones de acciones diluidas en circulación, 2200 millones de dólares en efectivo e inversiones a corto plazo en el balance de Hologic y 2500 millones de dólares de deuda de Hologic al 27/9/2025. Expand

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.