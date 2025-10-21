ACI Worldwide e Prosa redefinem os pagamentos na América Latina com atualização revolucionária de infraestrutura

OMAHA (EUA) e CIDADE DO MÉXICO (México)--(BUSINESS WIRE)--A ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), pioneira em tecnologia mundial de pagamentos, e a Prosa, uma das maiores redes de pagamentos eletrônicos da América Latina e líder em infraestrutura financeira, concluíram com sucesso uma grande atualização de infraestrutura, migrando os serviços de câmara de compensação da Prosa para um novo data center de última geração em Monterrey (México), operado com o software de ponta da ACI.

A Prosa vem liderando a inovação no ecossistema de pagamentos, fortalecendo continuamente sua infraestrutura tecnológica. Agora, opera o único modelo de data center triple-active da América Latina. Resultado de anos de investimento e desenvolvimento contínuo, essa conquista posiciona o México como líder regional e global em resiliência, segurança e continuidade operacional, estabelecendo um novo padrão para soluções de pagamento modernas, confiáveis e avançadas.

Essa evolução tecnológica permite que a Prosa continue oferecendo serviços de excelência, com os mais altos níveis de disponibilidade, conformidade regulatória e continuidade de negócios para clientes e parceiros em todo o ecossistema financeiro:

Suporta mais de 5 mil transações por segundo.

A Prosa é uma das maiores processadoras de pagamentos da América Latina, com mais de 12 bilhões de transações anuais.

Monterrey foi escolhida por seu baixo risco sísmico e climático, apoiada pelo data center da Triara, certificado ICREA Nível VI.

“Essa conquista representa um dos investimentos tecnológicos mais importantes da Prosa”, afirmou Salvador Espinosa, CEO da Prosa. “Nosso novo data center triple-active reafirma nosso compromisso de garantir que cada transação no México seja processada com os mais altos padrões de segurança, confiabilidade e eficiência. Não estamos apenas atualizando sistemas – estamos construindo o futuro dos pagamentos na América Latina, oferecendo a nossos clientes mais confiança, escalabilidade e continuidade em um mundo cada vez mais digital.”

“Quando cada segundo conta, a paralisação não é uma opção”, disse Alberto Olivares, vice-presidente da ACI Worldwide para a América Latina hispânica. “O modelo triple-active da Prosa proporciona uma continuidade 10 vezes superior – exatamente o tipo de infraestrutura necessária para sustentar um crescimento digital seguro e escalável.”

“Operar três data centers em paralelo sem interrupção foi uma grande conquista”, destacou Claudio Ávila Luna, diretor de Operações de TI da Prosa. “Isso reflete a capacidade do talento mexicano e a força da visão da Prosa em liderar a modernização dos pagamentos na região.”

Sobre a ACI Worldwide

A ACI Worldwide, pioneira em tecnologia mundial de pagamentos, oferece soluções de software transformadoras que possibilitam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real, permitindo que bancos, empresas e comércios promovam crescimento e modernizem continuamente suas infraestruturas de pagamento de forma simples e segura. Com 50 anos de experiência e confiança, a ACI combina presença internacional e atuação local para oferecer experiências de pagamento melhoradas, mantendo-se à frente dos desafios e oportunidades de um setor em constante evolução.

Sobre a Prosa (Promoción y Operación, S.A. de C.V.)

A #WeAreProsa é uma empresa líder de tecnologia no ecossistema de pagamentos eletrônicos do México e uma das 10 maiores processadoras da América Latina. Processamos mais de 10 bilhões de transações anuais, beneficiando mais de 70 milhões de usuários de cartão. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras, eficientes, seguras e ágeis para todos os participantes do ecossistema de pagamentos, mantendo o mais alto nível de disponibilidade de serviços. Mais de 200 clientes – incluindo bancos, fintechs, facilitadores de pagamento, redes de comércio e cooperativas de crédito – confiam em nossa tecnologia e expertise. Nossa infraestrutura e segurança são respaldadas por certificações como PCI DSS, PCI PIN, ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013.

