IFFとBASF、次世代の酵素・ポリマー革新に向けた戦略的協業を発表

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フレーバー、フレグランス、食品原料、ヘルスおよびバイオサイエンス分野における世界的リーダーであるIFF（NYSE：IFF）は、世界最大級の化学企業で持続可能な製品イノベーションを主導する独BASFとの戦略的提携を発表しました。今回の提携により、IFFの「Designed Enzymatic Biomaterials™」技術プラットフォームの開発を加速させるとともに、衣料用、食器用、パーソナルケアおよび産業用洗浄向けの次世代酵素技術の創出を目指します。

この提携は、高性能かつ持続可能なソリューションを開発し、変化する消費者および市場の需要に応えるという共通のビジョンを持つ2社の業界リーダーを結集するものです。IFFとBASFが有する高度な化学技術力と、バイオテクノロジーおよびタンパク質工学の専門知識を融合させることで、本パートナーシップは、洗浄性能を高め、パーソナルケア製品の処方を改善し、環境負荷を低減するとともに、より持続可能な未来への移行を支援する、画期的なソリューションを大規模に提供することを目指しています。

「BASFとの協業により、酵素およびポリマー技術における新たな可能性を共に引き出せることを大変うれしく思います」と、IFFのCEOであるエリック・ファイアワルドは述べています。「今回のパートナーシップにより、業界と環境の双方に持続可能な価値をもたらす、市場主導型のソリューションを開発することが可能になります。」

「このパートナーシップは、両社にとって戦略的に重要な一歩となります」と、BASF取締役会メンバーのマイケル・ハインツ氏は述べています。「両社の研究開発における専門知識を結集することで、顧客に向けて大規模なイノベーション・ソリューションをより迅速に市場へ提供するための基盤を構築しています。」

両社は、革新的な酵素システムおよびバイオベースポリマーの開発に注力し、顧客がリソース消費を抑えながら優れた性能を実現できるよう支援します。両社はそれぞれ独立した事業運営と競争的な市場ポジションを維持しつつ、互いの補完的な強みを活用することで、イノベーションの加速と世界中の顧客に対する選択肢の拡大を目指します。

本プレスリリースには、米国連邦証券法上の定義に基づく「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述は、将来の事象や業績に関するものであり、「計画する（plan）」「期待する（expect）」「予想する（anticipate）」「意図する（intend）」「信じる（believe）」「〜する予定である（will）」「〜する可能性がある（may）」などの表現が使用される場合があります。実際の結果は、さまざまなリスクや不確実性により、これらの記述と大きく異なる可能性があります。本リリースに含まれる将来予想に関する記述は、発表日現在のものであり、当社は、法令で義務付けられる場合を除き、これらを更新または修正する義務を負いません。

IFF（NYSE：IFF）は、「科学・創造性・情熱を通じて喜びを生み出す」ことを使命としています。フレーバー、フレグランス、食品素材、ヘルスおよびバイオサイエンス分野の世界的リーダーとして、日常の製品を進化させる画期的かつ持続可能なイノベーションを提供し、ウェルネスの促進、感覚の喜び、そして人々の生活体験の向上に貢献しています。詳細はiff.com、LinkedIn、Instagram、Facebookをご覧ください。

BASFでは、持続可能な未来のための化学を創造しています。私たちの目標は、顧客のグリーントランスフォーメーションを実現するための「選ばれる化学企業」となることです。経済的成功と環境保護、社会的責任を両立させながら事業を展開しています。BASFグループには約112,000人の従業員が在籍し、世界中のあらゆる業界と国で、顧客の成功に貢献しています。BASFの事業ポートフォリオは、化学品、マテリアルズ、インダストリアル・ソリューションズ、ニュートリション＆ケアの各事業セグメントを中核とし、独立事業としてサーフェス・テクノロジーズおよびアグリカルチュラル・ソリューションズのセグメントを展開しています。2024年の売上高は653億ユーロでした。BASFの株式はフランクフルト証券取引所（BAS）および米国における米国預託証券（BASFY）として取引されています。詳細は、www.basf.comをご覧ください。

