Wilmington PharmaTech zet uitbreiding voort met aanzienlijke investering van Curewell Capital

NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--Wilmington PharmaTech ('WPT'), een in de VS gevestigde organisatie voor gespecialiseerd onderzoek, ontwikkeling en productie (CRDMO) gericht op de ontwikkeling en productie van API's voor kleine moleculen op maat, heeft vandaag een meerderheidsinvestering aangekondigd van Curewell Capital ('Curewell'), een in Los Angeles gevestigde private-equityfirma die zich richt op het opbouwen van toonaangevende bedrijven in de gezondheidszorg. Hui-Yin 'Harry' Li, Ph.D., oprichter en CEO van WPT, behoudt een aanzienlijk aandelenbelang en zal samen met het managementteam leiding blijven geven aan het bedrijf. De samenwerking met Curewell zal aanzienlijk groeikapitaal opleveren om de productiecapaciteit van WPT uit te breiden en de end-to-end-capaciteiten voor de productie van een volledig assortiment API's voor kleine moleculen in de VS verder op te schalen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.