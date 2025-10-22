INNIO斩获公司史上最大订单，携手VoltaGrid为全球最大数据中心之一提供发电解决方案

奥地利詹巴赫和美国休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- INNIO Group今日宣布斩获公司史上按供电量计算最大的订单：一个具有里程碑意义的2.3吉瓦电力基础设施项目，包含92套功率包，每套输出功率为25兆瓦。此次与VoltaGrid的合作，将巩固INNIO作为快速扩张的美国数据中心领域主要能源解决方案提供商的地位。

INNIO Group总裁兼首席执行官Olaf Berlien博士表示：“这份里程碑式的订单彰显了INNIO技术的实力，以及我们凭借智能、高性能能源解决方案为AI革命提供动力的能力。我们很自豪能与VoltaGrid合作，共同构建未来的能源基础设施。”

VoltaGrid首席执行官Nathan Ough补充道：“这是为AI时代构建能源基础设施的重要一步。我们与INNIO携手，提供兼具电网级性能、超快速响应、无需依赖电池且空气污染物排放接近零的可扩展解决方案。我们的合作将提供为下一代数据中心供电所需的速度、可靠性和可持续性。”

INNIO的先进能源解决方案是与VoltaGrid联合研发的，旨在加快数据中心部署速度，并最大限度提升GPU性能，以实现AI驱动的运营。该系统采用INNIO的Jenbacher技术，可在单一集成平台内实现主用电力、备用电力与调峰电力供应，从而提供卓越的运营灵活性。

即便在环境温度高达122华氏度（50摄氏度）的情况下，该解决方案仍能保持全额功率与高效运行，并拥有出色的瞬态性能，可应对剧烈的负载波动。据我们估算，与其他替代技术相比，该解决方案的效率高出多达10个百分点；按2.3吉瓦的装机容量计算，每年可节省超过3亿美元的燃油成本。

关于INNIO Group

INNIO Group是领先的能源解决方案与服务提供商，助力各行业与社区在当下实现可持续能源的有效应用。依托Jenbacher和Waukesha两大产品品牌，以及AI驱动的myplant数字平台，INNIO Group为数据中心电力基础设施、分布式发电及压缩应用提供创新解决方案。凭借灵活、可扩展且具备韧性的能源解决方案与服务，INNIO Group帮助客户在整个能源价值链中推动能源转型，即便在电网无法覆盖的区域，也能确保可靠的能源供应。

如需了解更多信息，请访问INNIO Group网站：innio.com。请在X和LinkedIn上关注INNIO Group。

关于VoltaGrid

VoltaGrid是总部位于美国的清洁能源创新企业，为数据中心、工业运营和电网韧性提供超快速响应、低排放的天然气发电解决方案。其专有平台融合了行业领先的性能与模块化、可扩展的部署模式，使VoltaGrid成为新一代能源基础设施的首选合作伙伴。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。