Wilmington PharmaTech continua a espandersi grazie a un cospicuo investimento da parte di Curewell Capital

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--Wilmington PharmaTech ("WPT"), organizzazione statunitense specializzata in ricerca, sviluppo e produzione a contratto (CRDMO) focalizzata sullo sviluppo e sulla produzione di API per piccole molecole personalizzate, oggi ha reso noto un investimento di maggioranza da parte di Curewell Capital ("Curewell"), società di private equity con sede a Los Angeles specializzata nella fondazione di aziende leader nel settore sanitario. Hui-Yin "Harry" Li, Ph.D., fondatore e CEO di WPT, manterrà un'importante quota azionaria e continuerà a dirigere la società, in collaborazione con il team manageriale. La collaborazione con Curewell fornirà un cospicuo capitale per la crescita mirato a espandere la capacità produttiva di WPT e ad accrescerne ulteriormente le capacità complete nella produzione di una gamma completa di API per piccole molecole negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.