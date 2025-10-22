ATOBA Energy et Arcadia eFuels s'associent pour un approvisionnement mondial

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Arcadia eFuels annonce la signature d'un protocole d'accord avec ATOBA Energy pour la fourniture de carburant aviation synthétique durable pur, généralement appelé eSAF. L'accord prévoit qu'ATOBA achètera jusqu'à 150 000 tonnes d'eSAF pour chaque projet Arcadia eFuels sur une période de 10 ans. Contrairement aux carburants aéronautiques fossiles classiques, l'eSAF est un carburant aviation synthétique produit à partir d'électricité renouvelable, d'eau et de CO₂ capté, qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 90 % sur l'ensemble du cycle de vie. Le volume d'eSAF prévu dans le cadre de cet accord permettrait ainsi d'éliminer au moins 400 000 tonnes de CO 2 par site.

« Chez Arcadia eFuels, nous nous engageons à proposer des solutions pratiques et évolutives qui contribuent à la décarbonation de l'aviation. ATOBA Energy joue un rôle essentiel au titre d'agrégateur et de facilitateur de marché pour développer le secteur des carburants eSAF. Pour cela l'entreprise nous mettra en contact avec les compagnies aériennes recherchant des volumes fiables de carburant durable à des prix compétitifs à long terme. En collaborant avec ATOBA sur plusieurs projets pour atteindre des volumes d'achat fermes, nous prenons les mesures nécessaires pour faire du transport aérien bas carbone une réalité et soutenir les objectifs climatiques à long terme du secteur », déclare Amy Hebert, CEO d'Arcadia eFuels.

« Arcadia eFuels commercialise l'un des projets eFuel les plus avancés d'Europe. L'intégration d'Arcadia à notre plateforme d'agrégation nous permet d'offrir aux compagnies aériennes un accès à des volumes fiables et évolutifs d'eSAF à des prix compétitifs, tout en leur garantissant les engagements à long terme nécessaires pour avancer vers la décision d'investissement finale. Ce partenariat souligne la stratégie d'ATOBA visant à garantir des sources d'approvisionnement fiables et à accélérer la transition vers une aviation zéro émission nette », déclare Arnaud Namer, CEO d'ATOBA Energy.

Cet accord montre que les engagements à long terme d’acheteurs comme ATOBA sont essentiels pour accroître la production d’eSAF.

À propos d'Arcadia eFuels

Arcadia eFuels s'engage à construire des sites de production des carburants de demain. Ces carburants bas carbone permettront au secteur des transports, notamment aérien et maritime, d'utiliser directement les eFuels, sans modifier les moteurs et infrastructures existants. Arcadia eFuels vise à produire des eFuels partout dans le monde afin de contribuer aux objectifs de décarbonation de l'industrie aéronautique. Veuillez consulter le site www.arcadiaefuels.com pour en savoir plus ou contactez-nous à l'adresse suivante info@arcadiaefuels.com.

À propos d'ATOBA Energy

ATOBA est un agrégateur intermédiaire de carburant d'aviation durable (SAF) qui vise à accélérer la transition énergétique dans le secteur aéronautique en résolvant le dilemme financier entre compagnies aériennes et producteurs.

ATOBA propose aux compagnies aériennes et aux revendeurs de carburant des contrats SAF à long terme à des prix optimisés. L'entreprise garantit à ses partenaires sécurité et compétitivité grâce à des sources d'approvisionnement diversifiées et une expertise de haut niveau.

La stratégie d’agrégation d’ATOBA contribue également au développement de l’industrie SAF en fournissant aux producteurs des contrats d’achat à long terme qui soutiennent les décisions d’investissement finales de leurs usines de production.

www.atoba.energy

