ウィルミントン・ファーマテック、キュアウェル・キャピタルからの投資を受け事業拡大を継続

米デラウェア州ニューアーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- カスタム低分子APIの開発・製造を専業とする米国の専門受託研究開発製造機関（CRDMO）であるウィルミントン・ファーマテック（WPT）は、業界をリードするヘルスケア企業の育成に注力するロサンゼルスを拠点とするプライベートエクイティ投資会社のキュアウェル・キャピタル（「キュアウェル」）による過半数投資を発表しました。WPTの創設者兼CEOであるホイ・イン「ハリー」リーは、引き続き相当な株式保有を維持し、経営陣とともに経営を担います。キュアウェルとの提携は、WPTの製造能力の拡大、さらに米国における幅広い低分子APIの製造におけるエンドツーエンドでの対応力をさらに強化するための重要な資金を提供します。

2003年に設立されたWPTは、複雑な合成、医薬品関連の化学、スケールアップ、GMP要件への対応など、数百件の新規医薬品原料プログラムにおいて豊富な専門知識を蓄積しており、創薬の初期段階から臨床開発、スケールアップ、そして商業生産に至るまで、シームレスに繋がる包括的なAPI開発、分析、製造ソリューションを提供しています。

デラウェア州にある54エーカーのキャンパスに本社を置くWPTは、専用の高力価API（HPAPI）のスイートを含む広範なcGMP製造能力を備えた2つの隣接する最先端施設を稼働させています。また、中国の蘇州には登録出発物質（RSM）サポートと研究開発施設も保有しています。デラウェア州のキャンパスには、将来の複雑なバイオ医薬品製造の拡張に備え、広大なグリーンフィールドスペースに対する認可も受けており、WPTは米国に専用拠点を求めるバイオ医薬品イノベーター企業の戦略的パートナーとしての地位を確立しています。

リーは、「今後は、キュアウェル・キャピタルとともに当社のコアコンピタンスを活用しつつ、成長戦略を加速できることを楽しみにしています。そして、世界のバイオ医薬品パートナーにより優れたサービスを提供するため、当社の能力とキャパシティをさらに拡大していくことに尽力していきます。ウィルミントン・ファーマテックは、プロセスの研究開発と製造における複雑な課題の解決、コスト効率の向上、そして生産プロセスの加速によって、より迅速かつ新しい治療法の提供を希望するイノベーターにとって理想的なパートナーといえます」と述べています。

キュアウェル・キャピタルのパートナーであるマイケル・ダル・ベロは、「深い科学的ノウハウと、製薬科学コミュニティにおける卓越した評価を受ける卓越した組織を築き上げたリー氏とその優秀なチームと提携できることを大変嬉しく思います。米国における専門的開発能力と高信頼性かつ高品質な製造能力に対するニーズが高まりをみせる中、この度の投資は、WPTの次の成長を加速させるのに役立つことでしょう」と述べています。

今回の投資においては、ポッター・アンダーソンがWPTの法律顧問を、カークランド・アンド・エリスがキュアウェル側の法律顧問を務めました。

ウィルミントン・ファーマテックについて

ウィルミントン・ファーマテックは、数百の原薬プログラムと180件を超えるIND申請を通じて培われた豊富な経験に基づき、複雑かつ迅速な創薬、臨床研究、そして商業化のニーズに対応する包括的な低分子API開発・製造ソリューションを提供しています。WPTは、受託研究機関（CRO）の深い学術知識と、受託開発製造機関（CDO）が持つ迅速さと効率性を兼ね備え、低分子APIの医薬品開発ライフサイクル全体をエンドツーエンドでサポートしています。これには、カスタム合成、医薬品化学からメソッド開発およびプロセス開発までのシームレスなサポート、統合型および独立型の分析サービス、出発物質の供給、そして米国を拠点とするcGMP準拠の大規模API製造が含まれます。ウィルミントン・ファーマテックはデラウェア州ニューアークに本社を置き、54エーカーの敷地に臨床研究および商業生産に対応する専用工場を構えています。また、中国蘇州には加速開発および分析サポート施設も有しています。詳細は、www.wilmingtonpharmatech.comをご覧ください。

キュアウェル・キャピタルについて

キュアウェルは、ロサンゼルスを拠点とするプライベート エクイティ投資会社で、北米に本社を置き、業界をリードする中堅ヘルスケア企業の育成に注力しています。ヘルスケアサービス、医薬品サービス、医療機器、ヘルスケアテクノロジー分野における数十年にわたる投資・経営の経験を活かし、患者アウトカムの向上、効率化、イノベーションの促進に取り組む一流企業の創業者や経営陣との提携を推進しています。キュアウェル独自のGRO™フレームワークは、各企業のニーズに合わせてカスタマイズが施され、成長とオペレーショナル エクセレンスを通じて長期的な価値創造を実現します。詳細は、www.curewellcapital.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。