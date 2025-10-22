INNIO obtiene el mayor pedido de su historia con VoltaGrid y suministrará energía a uno de los centros de datos más grandes del mundo.

JENBACH, Austria y HOUSTON, EE. UU.--(BUSINESS WIRE)--El Grupo INNIO acaba de anunciar el mayor pedido de suministro de energía de su historia: un innovador proyecto de infraestructura energética de 2,3 GW con 92 paquetes, cada uno de 25 MW de potencia. La iniciativa conjunta con VoltaGrid refuerza así la posición de INNIO como proveedor estratégico de soluciones energéticas para el sector de centros de datos de Estados Unidos, que se encuentra en plena expansión.

«Este pedido histórico destaca la solidez de la tecnología de INNIO y nuestra capacidad para impulsar la revolución de la inteligencia artificial mediante soluciones energéticas inteligentes y de alto rendimiento», afirmó el Dr. Olaf Berlien, presidente y consejero delegado de INNIO Group. «Nos enorgullece asociarnos con VoltaGrid para dar forma a la infraestructura energética del futuro».

«Se trata de un importante avance hacia la construcción de la infraestructura energética para la era de la IA», añadió Nathan Ough, consejero delegado de VoltaGrid. «De la mano de INNIO, podemos ofrecer una solución escalable que combina un rendimiento de nivel de red con una respuesta ultrarrápida, sin depender de baterías y con emisiones atmosféricas cercanas a cero. Esta alianza aporta velocidad, fiabilidad y sostenibilidad para impulsar los centros de datos de próxima generación».

Desarrollada en colaboración con VoltaGrid, la avanzada solución energética de INNIO está diseñada para acelerar la implementación de centros de datos y maximizar el rendimiento de las GPU para realizar ejecutar inteligencias artificiales. Gracias a la tecnología Jenbacher de INNIO, el sistema suministra energía primaria, de respaldo y de pico dentro de una única plataforma integral, lo cual garantiza una flexibilidad operativa excepcional.

La solución mantiene toda su potencia y eficiencia, incluso a temperaturas ambientales de hasta 50 °C (122 °F), y ofrece un rendimiento transitorio superior, siendo capaz de manejar fluctuaciones de carga altamente volátiles. Se estima que, en comparación con otras tecnologías alternativas, sea hasta un 10 % más eficiente, lo cual permite un ahorro de combustible equivalente a más de 300 millones de dólares al año en los 2,3 GW de capacidad instalada.

Acerca de INNIO Group

INNIO Group es un proveedor líder de soluciones y servicios energéticos que posibilita que las industrias y comunidades sean energéticamente sostenibles. Con sus marcas de productos Jenbacher y Waukesha, además de su plataforma digital myplant basada en inteligencia artificial, INNIO Group aporta innovadoras soluciones para las infraestructuras energéticas de centros de datos, la generación de energía distribuida y las aplicaciones de compresión. Gracias a sus soluciones y servicios energéticos flexibles, escalables y resilientes, el Grupo INNIO permite que sus clientes impulsen la transición energética en toda la cadena de valor de la energía y garantiza un suministro energético fiable, hasta en lugares donde no haya red eléctrica disponible.

Para obtener más información, visite el sitio web del Grupo INNIO en innio.com. Siga al Grupo INNIO en X y LinkedIn.

Acerca de VoltaGrid

VoltaGrid es una empresa innovadora del sector de la energía limpia con sede en Estados Unidos. Ofrece soluciones energéticas de gas natural de baja emisión y alta capacidad de respuesta para uso en centros de datos, operaciones industriales y resiliencia de la red. Su plataforma patentada combina un rendimiento inigualable en el sector con una implementación modular y escalable, motivos que hacen que VoltaGrid sea el socio preferido para la infraestructura energética de próxima generación.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.