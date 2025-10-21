Xsolla y Flexion anuncian una alianza estratégica para ofrecer pagos más sencillos y un alcance global para los desarrolladores de videojuegos

LOS ÁNGELES y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, comercializadora global de videojuegos que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus productos, acaba de anunciar una alianza estratégica con Flexion, empresa de marketing de videojuegos, para permitir que los desarrolladores se expandan a mercados alternativos en todo el mundo. Juntas, integrarán la experiencia probada en distribución de Flexion con las soluciones de pago líderes en el sector de Xsolla con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a aumentar sus ingresos, ampliar su alcance y crear una interacción directa con los jugadores.

A medida que los desarrolladores ganan capacidad en la distribución y monetización de los juegos para móviles, se enfrentan al reto de maximizar márgenes y llegar a los jugadores de distintos mercados. La alianza entre Xsolla y Flexion plantea una solución optimizada que combina canales de distribución alternativos con pagos sin fricciones dentro del videojuego, lo que permite a los desarrolladores aprovechar nuevas oportunidades para generar ingresos, además de ofrecer a los jugadores experiencias localizadas y fluidas.

Las principales ventajas de la alianza entre Xsolla y Flexion son:

Pagos sin fricciones: gracias a la integración de compras listas para utilizar desde la propia app, impulsada por el sistema de pago global de Xsolla y disponible a través de la plataforma de Flexion.

gracias a la integración de compras listas para utilizar desde la propia app, impulsada por el sistema de pago global de Xsolla y disponible a través de la plataforma de Flexion. Libertad de venta directa al consumidor: los desarrolladores pueden vender sus productos directamente a los jugadores a través de tiendas web y tiendas de aplicaciones, reforzando así el compromiso y la retención.

los desarrolladores pueden vender sus productos directamente a los jugadores a través de tiendas web y tiendas de aplicaciones, reforzando así el compromiso y la retención. Alcance global, experiencia local: la presencia consolidada de Flexion en plataformas como Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi y ONE Store, unida la compatibilidad de Xsolla con más de 130 divisas y 26 idiomas, garantiza una escala mundial con entrega localizada.

la presencia consolidada de Flexion en plataformas como Samsung, Huawei, Amazon, Xiaomi y ONE Store, unida la compatibilidad de Xsolla con más de 130 divisas y 26 idiomas, garantiza una escala mundial con entrega localizada. Crecimiento de ingresos demostrado: los desarrolladores que aprovechan Flexion suelen experimentar un incremento progresivo de ingresos del 10 %, en comparación con la distribución de Google Play.

los desarrolladores que aprovechan Flexion suelen experimentar un incremento progresivo de ingresos del 10 %, en comparación con la distribución de Google Play. Integración perfecta: los más de 10 años de experiencia de Flexion en mercados alternativos garantizan una integración de bajo riesgo para los desarrolladores y perfecta para los jugadores.

«Xsolla está comprometida con ayudar a los desarrolladores a ampliar su alcance y fortalecer sus modelos de negocio con soluciones de monetización versátiles», afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla. «Al asociarnos con Flexion, combinamos dos ámbitos de experiencia contrastadas, la distribución y los pagos, para ofrecer una mayor libertad, márgenes consolidados y conexiones significativas entre desarrolladores y jugadores».

«Flexion ayuda a que muchos de los juegos más taquilleros del mundo lleguen a nuevos mercados. La colaboración con Xsolla supone que nuestros desarrolladores obtendrán ahora IAP listos para utilizar y sin fricciones como parte de la integración de Flexion. Tendrán la libertad de comercializar sus juegos con métodos de pago de mayor margen, tanto a través de tiendas web como de tiendas de aplicaciones», afirmó Jens Lauritzson, consejero delegado y fundador de Flexion.

Esta alianza entre Xsolla y Flexion combina la cartera de Flexion con 34 títulos distribuidos, cuatro de los cuales se encuentran entre los 10 juegos para móviles más rentables del mundo, con la experiencia en pagos globales de Xsolla, que presta servicio a algunos de los desarrolladores y editores de mayor éxito del mundo.

Para obtener más información sobre la asociación entre Xsolla y Flexion, visite: xsolla.pro/flexion

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para más información, visite xsolla.com

Acerca de Flexion:

Flexion lleva los videojuegos a nuevos públicos y mercados, ayudando así a los desarrolladores a aumentar sus ingresos y su compromiso, con unos costes y un riesgo mínimos. Abalada por más de una década de experiencia en distribución alternativa, Flexion trabaja con plataformas líderes como Amazon, Huawei, Samsung, Xiaomi y ONE Store. Flexion cotiza en el Nasdaq First North Growth Market, con el código bursátil FLEXM.

Para obtener más información, visite flexion.games

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.