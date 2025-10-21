-

IFF與BASF宣布達成策略性合作，共同推動下一代酶和聚合物創新

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)與全球最大化工企業之一、永續產品創新領域的領導者BASF宣布達成策略性合作，以加快IFF旗下Designed Enzymatic Biomaterials™技術平台的開發，並為織物、餐具和個人護理以及工業潔淨應用打造下一代酶技術。

此次合作匯聚了兩大業界領導者，雙方秉持共同的願景：開發高效能、永續的解決方案，以滿足不斷變化的消費者和市場需求。透過整合IFF和BASF先進的化學能力以及生物科技和蛋白質工程領域的專業知識，此次合作旨在大規模推出突破性解決方案，從而提升潔淨效能、改進個人護理配方、降低環境影響，並為邁向更永續的未來提供支援。

IFF執行長Erik Fyrwald表示：「我們對與BASF的合作感到振奮不已，雙方將共同發掘酶和聚合物技術的新潛力。此次合作使我們能夠開發以市場為導向的解決方案，為產業和環境創造永續價值。」

BASF執行董事會成員Michael Heinz表示：「此次合作對兩家公司而言都是具有策略意義的重要一步。透過整合雙方的研發專業知識，我們將為更快地向市場推出規模化創新解決方案奠定基礎，進而服務我們的客戶。」

雙方的合作重點將放在創新酶系統和生物基聚合物上，協助客戶在實現卓越效能的同時減少資源消耗。兩家公司將保持獨立營運與競爭定位，同時借助互補優勢加快創新，為全球客戶提供更多選擇。

