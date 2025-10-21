IFF與BASF宣布達成策略性合作，共同推動下一代酶和聚合物創新

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者IFF (NYSE: IFF)與全球最大化工企業之一、永續產品創新領域的領導者BASF宣布達成策略性合作，以加快IFF旗下Designed Enzymatic Biomaterials™技術平台的開發，並為織物、餐具和個人護理以及工業潔淨應用打造下一代酶技術。

此次合作匯聚了兩大業界領導者，雙方秉持共同的願景：開發高效能、永續的解決方案，以滿足不斷變化的消費者和市場需求。透過整合IFF和BASF先進的化學能力以及生物科技和蛋白質工程領域的專業知識，此次合作旨在大規模推出突破性解決方案，從而提升潔淨效能、改進個人護理配方、降低環境影響，並為邁向更永續的未來提供支援。

IFF執行長Erik Fyrwald表示：「我們對與BASF的合作感到振奮不已，雙方將共同發掘酶和聚合物技術的新潛力。此次合作使我們能夠開發以市場為導向的解決方案，為產業和環境創造永續價值。」

BASF執行董事會成員Michael Heinz表示：「此次合作對兩家公司而言都是具有策略意義的重要一步。透過整合雙方的研發專業知識，我們將為更快地向市場推出規模化創新解決方案奠定基礎，進而服務我們的客戶。」

雙方的合作重點將放在創新酶系統和生物基聚合物上，協助客戶在實現卓越效能的同時減少資源消耗。兩家公司將保持獨立營運與競爭定位，同時借助互補優勢加快創新，為全球客戶提供更多選擇。

《1995年私人證券訴訟改革法案》警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法定義的「前瞻性陳述」。此類陳述涉及未來事件或業績，通常包含「計畫」、「預期」、「預計」、「打算」、「相信」、「將」、「可能」等字詞及類似表述。實際結果可能因風險和不確定性而大相逕庭。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至新聞稿發表之日的情況，除非法律要求，否則我們不承擔更新這些陳述的義務。

歡迎瞭解IFF

在IFF (NYSE: IFF)，我們透過科學、創造力和熱忱帶來愉悅體驗。身為香料、香水、食品配料、健康和生物科學領域的全球領導者，我們推出具有開創性的永續創新成果，提升日常產品的品質，從而促進健康，愉悅感官，提升人類體驗。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽iff.com、LinkedIn、Instagram和Facebook。

關於BASF

在BASF，我們創造化學新作用——追求永續發展的未來。我們的宏偉目標是成為客戶首選的化工公司，協助其實現綠色轉型。我們將經濟上的成功、社會責任和環境保護相結合。BASF Group在全球擁有約112,000名員工，為幾乎所有國家、所有產業的客戶成功貢獻力量。我們的業務中，「核心業務」包括化學品、材料、工業解決方案、營養與護理業務領域，「自主業務」包括表面處理技術和農業解決方案業務領域。2024年BASF全球銷售額為653億歐元。BASF的股票在法蘭克福證券交易所(BAS)上市，並以美國存托憑證(BASFY)的形式在美國證券市場交易。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.basf.com。

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)版權所有。除非另有說明，IFF、IFF標誌以及所有標有™、℠或®的商標和服務標記均歸IFF或IFF的附屬公司所有。保留所有權利。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。