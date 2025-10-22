Wilmington PharmaTech setzt Expansion mit bedeutender Investition von Curewell Capital fort

NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--Wilmington PharmaTech („WPT“), ein in den USA ansässiges Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), das sich auf die kundenspezifische Entwicklung und Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Curewell Capital („Curewell“), eine in Los Angeles ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau branchenführender Gesundheitsunternehmen konzentriert, eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat. Dr. Hui-Yin „Harry“ Li, Gründer und CEO von WPT, wird einen bedeutenden Anteil am Unternehmen behalten und dieses gemeinsam mit dem Managementteam weiterhin leiten. Die Partnerschaft mit Curewell wird erhebliches Wachstumskapital bereitstellen, um die Produktionskapazitäten von WPT zu erweitern und seine End-to-End-Fähigkeiten bei der Herstellung einer vollständigen Palette von niedermolekularen Wirkstoffen in den USA weiter auszubauen.

WPT wurde im Jahr 2003 gegründet und hat sich seitdem umfassende Fachkenntnisse in Hunderten von Programmen für neuartige Wirkstoffe angeeignet, darunter komplexe Synthese, medizinische Chemie, Scale-up und GMP-konforme Lieferung. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für die API-Entwicklung, Analyse und Herstellung, die nahtlos von der frühen Entdeckung und klinischen Entwicklung über die Skalierung bis hin zur kommerziellen Lieferung reichen.

WPT hat seinen Hauptsitz auf einem 54 Acre großen Campus in Delaware und betreibt zwei benachbarte hochmoderne Anlagen mit umfangreichen cGMP-Fertigungskapazitäten, darunter spezielle HPAPI-Suiten (High Potency API) sowie eine RSM-Support- und F&E-Einrichtung (Registered Starting Material) in Suzhou, China. Der Campus in Delaware umfasst auch umfangreiche genehmigte Freiflächen für die zukünftige Erweiterung der komplexen biopharmazeutischen Produktion, wodurch sich WPT als strategischer Partner für biopharmazeutische Innovatoren positioniert, die nach dedizierten Kapazitäten in den USA suchen.

„Gemeinsam mit Curewell Capital freuen wir uns darauf, unsere Wachstumsstrategie durch die Nutzung unserer Kernkompetenzen voranzutreiben, und wir sind entschlossen, unsere Fähigkeiten und Kapazitäten weiter auszubauen, um unsere globalen Partner im Bereich Biopharmazeutika noch besser unterstützen zu können“, erklärte Dr. Li. „Wilmington PharmaTech ist der ideale Partner für Innovatoren, die komplexe Herausforderungen in der Prozessforschung und -entwicklung sowie in der Fertigung lösen, die Kosteneffizienz verbessern und die Geschwindigkeit des Produktionsprozesses beschleunigen möchten, um Patienten schneller neue Therapien zur Verfügung zu stellen.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dr. Li und seinem hervorragenden Team, das eine außergewöhnliche Organisation mit fundiertem wissenschaftlichem Fachwissen und einem ausgezeichneten Ruf in der pharmazeutischen Wissenschaftsgemeinschaft aufgebaut hat“, fügte Michael Dal Bello, Partner bei Curewell Capital, hinzu. „Unsere Investition wird WPT dabei unterstützen, seine nächste Wachstumsphase voranzutreiben, da auf dem US-Markt eine starke Nachfrage nach spezialisierten Entwicklungskapazitäten und zuverlässigen, hochwertigen Fertigungskapazitäten besteht.“

Potter Anderson fungierte als Rechtsberater für Wilmington PharmaTech. Kirkland & Ellis fungierte als Rechtsberater von Curewell Capital.

Über Wilmington PharmaTech

Mit umfassender wissenschaftlicher Erfahrung aus Hunderten von Wirkstoffprogrammen und über 180 IND-Einreichungen bietet Wilmington PharmaTech komplette Lösungen für die Entwicklung und Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen für komplexe und beschleunigte Forschungs-, klinische und kommerzielle Anforderungen. WPT bietet umfassende Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung für niedermolekulare Wirkstoffe und kombiniert dabei die fundierte wissenschaftliche Expertise eines Auftragsforschungsunternehmens mit der schnellen Effizienz eines Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmens, einschließlich kundenspezifischer Synthese und nahtloser Unterstützung von der medizinischen Chemie bis hin zur Methoden- und Prozessentwicklung, integrierten und eigenständigen Analysedienstleistungen, der Lieferung von Ausgangsmaterialien und der skalierten cGMP-konformen Wirkstoffherstellung in den USA. Wilmington PharmaTech hat seinen Hauptsitz in Newark, Delaware, wo es auf einem 54 Hektar großen Campus über eigene klinische und kommerzielle Produktionsstätten verfügt, sowie eine Einrichtung für beschleunigte Entwicklung und analytische Unterstützung in Suzhou, China. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wilmingtonpharmatech.com.

Über Curewell Capital

Curewell ist eine in Los Angeles ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Aufbau branchenführender mittelständischer Gesundheitsunternehmen mit Hauptsitz in Nordamerika konzentriert. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Investitions- und Betriebserfahrung in den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen, pharmazeutische Dienstleistungen, medizinische Geräte und Gesundheitstechnologie strebt Curewell Partnerschaften mit Gründern und Managementteams an, die führende Unternehmen leiten, welche die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern, Effizienzsteigerungen erzielen und Innovationen fördern. Das firmeneigene GRO™-Framework von Curewell wird auf jedes Unternehmen individuell zugeschnitten, um durch Wachstum und operative Exzellenz langfristigen Wert zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curewellcapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.