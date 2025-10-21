IFF et BASF annoncent une collaboration stratégique pour stimuler l’innovation dans le domaine des enzymes et des polymères de nouvelle génération

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE : IFF), leader mondial dans le domaine des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences, a annoncé une collaboration stratégique avec BASF, l’une des plus grandes entreprises chimiques au monde et leader dans l’innovation en matière de produits durables, afin d’accélérer le développement de la plateforme technologique Designed Enzymatic Biomaterials™ d’IFF et de créer des technologies enzymatiques de nouvelle génération pour les tissus, la vaisselle et les soins personnels, ainsi que pour les applications de nettoyage industriel.

Cette collaboration réunit deux leaders du secteur qui partagent une vision commune : développer des solutions durables et hautement performantes qui répondent aux demandes en constante évolution des consommateurs et du marché. En combinant les capacités chimiques avancées et l’expertise en biotechnologie et en ingénierie des protéines d’IFF et de BASF, ce partenariat vise à fournir des solutions révolutionnaires à grande échelle qui améliorent les performances de nettoyage, optimisent les formulations de soins personnels, réduisent l’impact environnemental et soutiennent la transition vers un avenir plus durable.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec BASF pour exploiter conjointement le nouveau potentiel des technologies enzymatiques et polymères », déclare Erik Fyrwald, directeur général d’IFF. « Notre partenariat nous permet de développer des solutions axées sur le marché qui créent une valeur durable tant pour l’industrie que pour l’environnement. »

« Ce partenariat marque une étape stratégique importante pour les deux entreprises », déclare Michael Heinz, membre du conseil d’administration de BASF. « En combinant notre expertise en matière de recherche et développement, nous créons les bases qui nous permettront de commercialiser plus rapidement des solutions innovantes à grande échelle pour nos clients. »

Cette collaboration portera principalement sur des systèmes enzymatiques innovants et des polymères biosourcés, qui permettront aux clients d’obtenir des performances supérieures tout en réduisant leur consommation de ressources. Les deux entreprises conserveront leur indépendance opérationnelle et leur positionnement concurrentiel, tout en tirant parti de leurs atouts complémentaires pour accélérer l’innovation et élargir l’éventail de choix proposés aux clients du monde entier.

Mise en garde en vertu du Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Ces déclarations concernent des événements ou des performances futurs et comprennent souvent des termes tels que « planifier », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « croire », « sera », « peut » et d’autres expressions similaires. Les résultats réels peuvent différer sensiblement en raison de risques et d’incertitudes. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont faites uniquement à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour, sauf si la loi l’exige.

Bienvenue chez IFF

Chez IFF (NYSE : IFF), nous créons de la joie grâce à la science, à la créativité et à la passion. En tant que leader mondial des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences, nous proposons des innovations révolutionnaires et durables qui rehaussent les produits de tous les jours, tout en améliorant le bien-être, en ravissant les sens et en rehaussant l’expérience humaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur iff.com, LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de BASF

Chez BASF2, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Notre ambition : nous voulons être l’entreprise chimique de référence pour permettre la transformation écologique de nos clients. Nous combinons réussite économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Les quelque 112 000 employés de BASF Group contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque tous les pays du monde. Notre portefeuille comprend, comme activités principales, les segments Chimie, Matériaux, Solutions industrielles et Nutrition et soins ; nos activités autonomes sont regroupées dans les segments Technologies de surface et Solutions agricoles. BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 65,3 milliards d’euros en 2024. Les actions BASF sont cotées à la bourse de Francfort (BAS) et sous forme d’American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.basf.com.

©2025 International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). IFF, le logo IFF et toutes les marques commerciales et marques de service désignées par ™, ℠ ou ® sont la propriété d’IFF ou de ses filiales, sauf indication contraire. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.